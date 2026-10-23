Беспроводные наушники Apple AirPods. Фото: кадр из видео/YouTube

Беспроводные наушники Apple AirPods теперь можно использовать вместо игрового контроллера, в частности для стрельбы по уткам в стиле классической игры Duck Hunt. Разработчик создал бесплатное приложение BipBop с 30 мини-играми, которыми можно управлять движениями одного наушника.

Об необычном способе использования AirPods пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Frandroid.

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Как AirPods превращаются в игровой контроллер

Автором BipBop стал разработчик Иван Коронадо, известный в социальной сети X под псевдонимом Dividivan. 18 октября он опубликовал короткое видео, в котором продемонстрировал стрельбу по виртуальным уткам с помощью обычного AirPod.

🦆🔫

Я превратил AirPod в контроллер для игры в Duck Hunt.



Поворачиваешь его, чтобы прицелиться, и касаешься микрофона, чтобы выстрелить.



Не прикасаясь к компьютеру, полностью управляя голосом, пока малышка спала 😅 pic.twitter.com/uilZmN7ibx — Iván Coronado (@Dividivan) 18 октября 2026

Для управления нужно подключить один наушник к Mac, взять его в руку и направить в сторону экрана. Встроенный гироскоп, который обычно используется для отслеживания движений головы при пространственном звуке, в данном случае отвечает за перемещение прицела.

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Чтобы выстрелить, достаточно постучать рядом с микрофоном наушника. Программа распознает звук и преобразует его в игровую команду. Нажатие непосредственно на AirPod также поддерживается, однако эта возможность пока остаётся экспериментальной.

Изначально проект демонстрировал только механику стрельбы, но впоследствии разросся до 30 мини-игр. Среди них есть Bowling, Mini Golf, Hoops и Wave Racer, поэтому наушник можно использовать не только для прицеливания, но и для других движенческих команд.

По словам Коронадо, программу создавали методом voice coding. Вместо традиционного написания кода разработчик диктовал инструкции искусственному интеллекту, который помогал реализовать функции приложения.

Какие AirPods и Mac поддерживают BipBop

Бесплатное приложение BipBop работает только на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon, начиная с M1. Минимальная версия операционной системы — macOS 14.

Для игры также требуются AirPods с поддержкой отслеживания движений головы. Наушники первого и второго поколений не подходят из-за отсутствия необходимых датчиков. Компьютеры Mac на базе Intel, устройства Windows и iPhone приложение не поддерживает.

Перед запуском необходимо отключить автоматическое определение нахождения наушника в ухе. Использовать сразу два AirPods в качестве независимых контроллеров пока невозможно, поскольку система Apple объединяет их сигналы.

В настоящее время BipBop находится на стадии бета-тестирования и имеет версию 0.8.7. Приложение не прошло нотариальную проверку Apple, поэтому macOS может заблокировать его запуск. В таком случае разработчик предлагает воспользоваться опцией "Открыть всё равно", не отключая системные механизмы защиты.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple обновила линейку беспроводных наушников AirPods 5, сделав активное шумоподавление доступным во всех версиях. Компания также улучшила качество звука, добавила режим прозрачности и усилила защиту от воды и пыли, при этом сохранив стартовую цену на уровне 129 долларов.

Также Новини.LIVE сообщали, что пользоваться большинством фирменных функций AirPods теперь можно и за пределами экосистемы Apple благодаря приложению LibrePods. Разработанное энтузиастом приложение уже работает на Android и Linux, хотя пока поддерживает не все модели наушников.