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Головна Техно AirPods перетворили на ігровий контролер для 30 мініігор на Mac

AirPods перетворили на ігровий контролер для 30 мініігор на Mac

Ua ru
23 жовтня 2026 16:32
AirPods перетворили на ігровий контролер для Mac: можна безплатно грати в 30 мініігор кадр з відео/YouTube
Бездротові навушники Apple AirPods. Фото: кадр з відео/YouTube

Бездротові навушники Apple AirPods навчилися використовувати замість ігрового контролера, зокрема для стрільби по качках у стилі класичної Duck Hunt. Розробник створив безплатний застосунок BipBop із 30 мінііграми, якими можна керувати рухами одного навушника.

Про незвичайний спосіб використання AirPods пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Frandroid.

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Як AirPods перетворюються на ігровий контролер

Автором BipBop став розробник Іван Коронадо, відомий у соцмережі X під псевдонімом Dividivan. 18 жовтня він опублікував коротке відео, в якому продемонстрував стрільбу по віртуальних качках за допомогою звичайного AirPod.

Для керування потрібно підключити один навушник до Mac, взяти його в руку та спрямувати в бік екрана. Вбудований гіроскоп, який зазвичай використовується для відстеження рухів голови під час просторового аудіо, у цьому випадку відповідає за переміщення прицілу.

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Щоб вистрілити, достатньо постукати біля мікрофона навушника. Програма розпізнає звук і перетворює його на ігрову команду. Натискання безпосередньо на AirPod також підтримується, проте ця можливість поки залишається експериментальною.

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Спочатку проєкт демонстрував лише механіку стрільби, але згодом розрісся до 30 мініігор. Серед них є Bowling, Mini Golf, Hoops і Wave Racer, тому навушник можна використовувати не тільки для прицілювання, а й для інших рухових команд.

За словами Коронадо, програму створювали методом voice coding. Замість традиційного написання коду розробник диктував інструкції штучному інтелекту, який допомагав реалізувати функції застосунку.

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Які AirPods та Mac підтримують BipBop

Безплатний застосунок BipBop працює лише на комп'ютерах Mac із процесорами Apple Silicon, починаючи з M1. Мінімальна версія операційної системи — macOS 14.

Для гри також потрібні AirPods із підтримкою відстеження рухів голови. Навушники першого та другого поколінь не підходять через відсутність необхідних датчиків. Комп'ютери Mac на базі Intel, пристрої Windows та iPhone застосунок не підтримує.

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Перед запуском потрібно вимкнути автоматичне визначення перебування навушника у вусі. Використовувати одразу два AirPods як незалежні контролери поки неможливо, оскільки система Apple об'єднує їхні сигнали.

Наразі BipBop перебуває на стадії бета-тестування та має версію 0.8.7. Програма не пройшла нотаріальну перевірку Apple, тому macOS може заблокувати її відкриття. У такому випадку розробник пропонує скористатися опцією "Відкрити все одно", не вимикаючи системні механізми захисту.

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Раніше Новини.LIVE писали, що Apple оновила лінійку бездротових навушників AirPods 5, зробивши активне шумозаглушення доступним у всіх версіях. Компанія також покращила якість звуку, додала режим прозорості та посилила захист від води й пилу, водночас зберігши стартову ціну на рівні 129 доларів.

Також Новини.LIVE розповідали, що користуватися більшістю фірмових функцій AirPods тепер можна й за межами екосистеми Apple завдяки застосунку LibrePods. Розроблена ентузіастом програма вже працює на Android і Linux, хоча поки підтримує не всі моделі навушників.

відеоігри навушники AirPods macOS
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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