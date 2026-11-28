Режим польоту на смартфоні. Фото: Unsplash

Режим польоту в смартфоні створювали для перельотів у літаку, але ним можна користуватися і на землі. Ця функція одним дотиком відключає телефон від мережі й у деяких ситуаціях корисніша за звичний режим "Не турбувати".

Про це пише BGR, пише редакція Новини.LIVE.

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Що вимикає режим польоту на смартфоні

Як нагадує How-To Geek, спочатку режим польоту мав запобігати можливим перешкодам для приладів літака під час зльоту й посадки. Сьогодні він одночасно вимикає мобільний зв'язок, Wi-Fi та Bluetooth, що допомагає зекономити заряд і мобільний трафік. За даними BGR, на деяких смартфонах Wi-Fi і Bluetooth у режимі польоту можуть залишатися активними, тож за потреби їх вимикають окремо. Поки мережі немає, дзвінки, SMS і сповіщення, яким потрібен інтернет, на телефон не надходять. Зникає й реклама в іграх, але ігри, які вимагають підключення до інтернету, не запустяться.

Режим польоту допомагає і тоді, коли зв'язок слабкий. BGR пише, що після ввімкнення й вимкнення цього режиму смартфон розриває з'єднання з вишкою і підключається до найближчої доступної. Телефон іноді тримається за стару вишку, навіть коли вона далеко, або сидить на перевантаженій. Однак там, де поблизу немає вишок, цей прийом не спрацює.

Чим режим польоту вночі кращий за "Не турбувати"

BGR радить на ніч вмикати саме режим польоту. "Не турбувати" лише фільтрує сповіщення: пріоритетні повідомлення зазвичай проходять, як і повторні дзвінки чи повідомлення, якщо відправник обрав варіант "Все одно сповістити". За оцінкою видання, у 99% випадків такі винятки більше відволікають, ніж допомагають. Режим польоту повністю відключає смартфон від мобільної мережі, тож уночі телефон не шукає сигнал. Це особливо корисно там, де зв'язок слабкий або нестабільний. Будильник при цьому спрацює.

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Крім того, повне відключення від інтернету й соцмереж допомагає позбутися звички перевіряти телефон перед сном.

Коли режим польоту краще не вмикати

How-To Geek звертає увагу й на мінуси. Режим польоту легко забути вимкнути, і тоді всі сповіщення, що накопичилися, прийдуть разом. Він не підходить, якщо людині можуть терміново телефонувати, наприклад через проблеми зі здоров'ям близьких. Файли з хмарного сховища, які знадобляться без мережі, варто завантажити на телефон заздалегідь.

Раніше Новини.LIVE писали, що коли батарея телефону майже сіла, подовжити його роботу може вимкнення бездротових з'єднань. Водночас авіарежим і просте вимкнення мобільного інтернету зберігають енергію по-різному.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфони на Android та iPhone можуть тижнями працювати без перезавантаження, але періодичний перезапуск допомагає прибрати короткочасні збої та підвисання. Виробники не встановлюють однакової частоти для всіх моделей, тож оптимальний графік залежить від того, наскільки стабільно працює конкретний телефон.