Режим полета на смартфоне. Фото: Unsplash

Режим полета в смартфоне создавали для перелетов в самолете, но им можно пользоваться и на земле. Эта функция одним касанием отключает телефон от сети и в некоторых ситуациях полезнее привычного режима "Не беспокоить".

Об этом пишет BGR, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что отключает режим полета на смартфоне

Как напоминает How-To Geek, изначально режим полета должен был предотвращать возможные помехи для приборов самолета во время взлета и посадки. Сегодня он одновременно отключает мобильную связь, Wi-Fi и Bluetooth, что помогает сэкономить заряд и мобильный трафик. По данным BGR, на некоторых смартфонах Wi-Fi и Bluetooth в режиме полета могут оставаться активными, поэтому при необходимости их отключают отдельно. Пока сети нет, звонки, SMS и уведомления, которым нужен интернет, на телефон не поступают. Исчезает и реклама в играх, но игры, требующие подключения к интернету, не запустятся.

Режим полета помогает и тогда, когда связь слабая. BGR пишет, что после включения и выключения этого режима смартфон разрывает соединение с вышкой и подключается к ближайшей доступной. Телефон иногда держится за старую вышку, даже когда она далеко, или сидит на перегруженной. Однако там, где поблизости нет вышек, этот прием не сработает.

Чем режим полета ночью лучше "Не беспокоить"

BGR советует на ночь включать именно режим полета. "Не беспокоить" лишь фильтрует уведомления: приоритетные сообщения обычно проходят, как и повторные звонки или сообщения, если отправитель выбрал вариант "Все равно уведомить". По оценке издания, в 99% случаев такие исключения больше отвлекают, чем помогают. Режим полета полностью отключает смартфон от мобильной сети, поэтому ночью телефон не ищет сигнал. Это особенно полезно там, где связь слабая или нестабильная. Будильник при этом сработает.

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Кроме того, полное отключение от интернета и соцсетей помогает избавиться от привычки проверять телефон перед сном.

Когда режим полета лучше не включать

How-To Geek обращает внимание и на минусы. Режим полета легко забыть выключить, и тогда все накопившиеся уведомления придут разом. Он не подходит, если человеку могут срочно звонить, например из-за проблем со здоровьем близких. Файлы из облачного хранилища, которые понадобятся без сети, стоит заранее загрузить на телефон.

Ранее Новини.LIVE писали, что когда батарея телефона почти села, продлить его работу может отключение беспроводных соединений. При этом авиарежим и простое отключение мобильного интернета сохраняют энергию по-разному.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфоны на Android и iPhone могут неделями работать без перезагрузки, но периодический перезапуск помогает убрать кратковременные сбои и подвисания. Производители не устанавливают одинаковой частоты для всех моделей, поэтому оптимальный график зависит от того, насколько стабильно работает конкретный телефон.