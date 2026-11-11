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Головна Техно Енергомережі різних країн пульсують щохвилини: вчені знайшли причину

Енергомережі різних країн пульсують щохвилини: вчені знайшли причину

Ua ru
11 листопада 2026 13:12
Чому частота в енергомережах коливається кожні 60 секунд: що з'ясували вчені Unsplash
Лінії електропередачі. Фото: Unsplash

Частота в електричних мережах різних країн щохвилини ледь помітно "пульсує", і це триває вже понад десять років. Вчені з'ясували, що ймовірна причина — автоматичні перевірки батарей у джерелах безперебійного живлення (ДБЖ).

Про це пише ScienceAlert, пише редакція Новини.LIVE.

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Що відбувається з частотою в електромережі

Залежно від країни частота змінного струму в електромережі становить 50 або 60 герц. Вона трохи падає, коли електрики споживають більше, ніж виробляють, і зростає, коли навпаки. Зазвичай такі коливання дрібні й безладні, а оператори мереж постійно їх вирівнюють.

Але ще у 2014 році дослідники в Скандинавії помітили дивний ритм: частота змінювалася приблизно раз на хвилину. Згодом те саме побачили в континентальній Європі, Великій Британії, Австралії та США, зокрема в мережах, які фізично між собою не з'єднані.

Чому енергомережі пульсують щохвилини

Команда фізика Дірка Віттгаута з Кельнського університету (Німеччина) вивчила, скільки електрики споживають будівлі на кампусі дослідницького центру Forschungszentrum Jülich. Хвилинний ритм знайшли в чотирьох будівлях, і в усіх стояли ДБЖ. Там, де таких систем не було, не було й ритму. Результати опубліковано в журналі Nature Energy.

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Виробник обладнання підтвердив, що ДБЖ регулярно сам перевіряє свої батареї, і кожна така перевірка дає невеликий сплеск струму. Такі системи забезпечують резервне живлення лікарень, дата-центрів і наукових установ. Пристрої можуть звіряти годинники за сигналами точного часу, тому запускають перевірки одночасно, і крихітні сплески складаються. Дослідники зазначають, що це пояснення ще треба перевірити в інших місцях.

Чи небезпечні такі коливання

Розмах коливань зазвичай становить лише кілька тисячних часток герца, і прямої загрози для мереж, за словами вчених, немає. Проте такий ефект може пришвидшувати знос обладнання, наприклад турбін гідроелектростанцій. З поширенням систем зберігання енергії, дата-центрів і підключених до інтернету пристроїв проблема може зростати.

Вчені радять виробникам додавати в розклад перевірок невеликі випадкові зсуви, щоб пристрої не спрацьовували одночасно. Виробник однієї з виявлених систем уже випустив оновлення програми, яке послабило сувору періодичність перевірок.

Раніше Новини.LIVE писали, що домашній Wi-Fi може працювати навіть під час тривалих відключень світла, якщо роутер має належне резервне живлення. Проте одного повербанка недостатньо, адже без електрики має працювати й обладнання інтернет-провайдера.

Також Новини.LIVE розповідали, що одночасне ввімкнення кількох потужних приладів після повернення світла може перевантажити домашню мережу. Електрик пояснив, які прилади не варто вмикати разом і як захистити техніку від стрибків напруги, особливо в будинках зі старою алюмінієвою проводкою.

електроенергія дослідження енергосистема енергетика лінії електропередачі
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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