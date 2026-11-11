Линии электропередачи. Фото: Unsplash

Частота в электрических сетях разных стран ежеминутно едва заметно "пульсирует", и это продолжается уже более десяти лет. Ученые выяснили, что вероятная причина — автоматические проверки батарей в источниках бесперебойного питания (ИБП).

Об этом пишет ScienceAlert, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что происходит с частотой в электросети

В зависимости от страны частота переменного тока в электросети составляет 50 или 60 герц. Она немного падает, когда электричества потребляют больше, чем производят, и растет, когда наоборот. Обычно такие колебания мелкие и беспорядочные, а операторы сетей постоянно их выравнивают.

Но еще в 2014 году исследователи в Скандинавии заметили странный ритм: частота менялась примерно раз в минуту. Позже то же самое увидели в континентальной Европе, Великобритании, Австралии и США, в том числе в сетях, которые физически не соединены между собой.

Почему энергосети пульсируют каждую минуту

Команда физика Дирка Виттгаута из Кельнского университета (Германия) изучила, сколько электричества потребляют здания на кампусе исследовательского центра Forschungszentrum Jülich. Минутный ритм нашли в четырех зданиях, и во всех стояли ИБП. Там, где таких систем не было, не было и ритма. Результаты опубликованы в журнале Nature Energy.

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Производитель оборудования подтвердил, что ИБП регулярно сам проверяет свои батареи, и каждая такая проверка дает небольшой всплеск тока. Такие системы обеспечивают резервное питание больниц, дата-центров и научных учреждений. Устройства могут сверять часы по сигналам точного времени, поэтому запускают проверки одновременно, и крошечные всплески складываются. Исследователи отмечают, что это объяснение еще нужно проверить в других местах.

Опасны ли такие колебания

Размах колебаний обычно составляет лишь несколько тысячных долей герца, и прямой угрозы для сетей, по словам ученых, нет. Однако такой эффект может ускорять износ оборудования, например турбин гидроэлектростанций. С распространением систем хранения энергии, дата-центров и подключенных к интернету устройств проблема может расти.

Ученые советуют производителям добавлять в расписание проверок небольшие случайные сдвиги, чтобы устройства не срабатывали одновременно. Производитель одной из обнаруженных систем уже выпустил обновление программы, которое ослабило строгую периодичность проверок.

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