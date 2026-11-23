Зарядні станції різних брендів. Фото: кадр з відео/YouTube

Взимку під час відключень світла зарядна станція може допомогти не лише зі зв'язком і освітленням, а й із теплом в оселі. Але від того, який саме прилад для обігріву підключити, залежить, чи вистачить заряду на годину-дві або на цілу ніч.

Про це пише Jackery, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому обігрівач швидко розряджає зарядну станцію

Стандартні портативні електрообігрівачі працюють на потужності 750 Вт у слабкому режимі та 1500 Вт у потужному.

За даними Jackery, навантаження 1500 Вт розряджає акумулятор місткістю 3584 Вт-год приблизно за 2 години. Тобто навіть велика станція домашнього класу витримує такий обігрівач лише недовго. Обігрівати кімнату від зарядної станції всю ніч виробник категорично не радить.

В Anker також зазначають, що обігрівач навіть на низькому режимі працюватиме від станції лише годину-дві, тоді як електроковдри на низькому режимі вистачить на цілу ніч.

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Скільки пропрацює електроковдра від зарядної станції

Електроковдра в середньому споживає 150-200 Вт, тобто в кілька разів менше, ніж обігрівач навіть на слабкому режимі. Час роботи Jackery пропонує рахувати так: місткість станції у Вт-год помножити на 0,85 і поділити на потужність приладу у ватах.

Коефіцієнт 0,85 враховує втрати енергії. За такою формулою ковдра на 150 Вт від станції місткістю 518 Вт-год працюватиме приблизно 2,9 години, від станції на 1002 Вт-год — близько 5,7 години, а від станції на 2042,8 Вт-год — 11,6 години. Якщо ковдра споживає 200 Вт, час скорочується: для станції на 2042,8 Вт-год це приблизно 8,7 години.

Усі розрахунки зроблені для повністю зарядженої станції, а реальний час може відрізнятися.

Як безпечно підключити електроковдру до зарядної станції

Потужність ковдри варто перевірити в інструкції. Якщо її там не вказано, напругу приладу треба помножити на силу струму. Потужність ковдри має бути меншою за вихідну потужність зарядної станції. В Anker додають, що ковдра має бути у справному стані, а користуватися нею слід за рекомендаціями виробника. Саму станцію варто тримати в приміщенні та в сухому місці. Якщо ж доводиться вмикати обігрівач, краще ставити його на найнижчий режим.

Раніше Новини.LIVE писали, що для резервного живлення під час відключень необов'язково купувати готову зарядну станцію. Однією з альтернатив може стати система з LiFePO4-акумулятора, потужного зарядного пристрою та окремого інвертора.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть побутова техніка, якою в цей момент ніхто не користується, може продовжувати споживати електроенергію. Звичка вимикати окремі прилади з мережі допомагає скоротити зайві витрати та зробити дім енергоефективнішим.