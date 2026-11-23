Зарядные станции различных брендов. Фото: кадр из видео/YouTube

Зимой во время отключений света зарядная станция может помочь не только со связью и освещением, но и с теплом в доме. Но от того, какой именно прибор для обогрева подключить, зависит, хватит ли заряда на час-два или на всю ночь.

Об этом пишет Jackery, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему обогреватель быстро разряжает зарядную станцию

Стандартные портативные электрообогреватели работают на мощности 750 Вт в слабом режиме и 1500 Вт в мощном.

По данным Jackery, нагрузка 1500 Вт разряжает аккумулятор емкостью 3584 Вт-ч примерно за 2 часа. То есть даже большая станция домашнего класса выдерживает такой обогреватель лишь недолго. Обогревать комнату от зарядной станции всю ночь производитель категорически не советует.

В Anker также отмечают, что обогреватель даже на низком режиме будет работать от станции лишь час-два, тогда как электроодеяла на низком режиме хватит на всю ночь.

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Сколько проработает электроодеяло от зарядной станции

Электроодеяло в среднем потребляет 150-200 Вт, то есть в несколько раз меньше, чем обогреватель даже на слабом режиме. Время работы Jackery предлагает считать так: емкость станции в Вт-ч умножить на 0,85 и разделить на мощность прибора в ваттах.

Коэффициент 0,85 учитывает потери энергии. По такой формуле одеяло на 150 Вт от станции емкостью 518 Вт-ч будет работать примерно 2,9 часа, от станции на 1002 Вт-ч — около 5,7 часа, а от станции на 2042,8 Вт-ч — 11,6 часа. Если одеяло потребляет 200 Вт, время сокращается: для станции на 2042,8 Вт-ч это примерно 8,7 часа.

Все расчеты сделаны для полностью заряженной станции, а реальное время может отличаться.

Как безопасно подключить электроодеяло к зарядной станции

Мощность одеяла стоит проверить в инструкции. Если ее там не указано, напряжение прибора нужно умножить на силу тока. Мощность одеяла должна быть меньше выходной мощности зарядной станции. В Anker добавляют, что одеяло должно быть в исправном состоянии, а пользоваться им следует по рекомендациям производителя. Саму станцию стоит держать в помещении и в сухом месте. Если же приходится включать обогреватель, лучше ставить его на самый низкий режим.

Ранее Новини.LIVE писали, что для резервного питания во время отключений необязательно покупать готовую зарядную станцию. Одной из альтернатив может стать система из LiFePO4-аккумулятора, мощного зарядного устройства и отдельного инвертора.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже бытовая техника, которой в данный момент никто не пользуется, может продолжать потреблять электроэнергию. Привычка отключать отдельные приборы от сети помогает сократить лишние расходы и сделать дом энергоэффективнее.