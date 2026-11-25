Чоловік обслуговує генератор. Фото: Pexels

Бензиновий або дизельний генератор під час відключень світла виділяє чадний газ, який неможливо побачити чи відчути. Тому від того, де стоїть генератор, залежить не лише робота техніки, а й безпека людей у будинку. Окремі вимоги стосуються і розміщення генераторів біля житла.

Про це пише Комісія з безпеки споживчих товарів США (CPSC), пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Чому генератор не можна вмикати в будинку чи гаражі

За даними CPSC, у США від отруєння чадним газом через портативні генератори щороку в середньому гинуть майже 100 людей. Чадний газ (CO) не має запаху й кольору, тому людина може не помітити, що вдихає його. Перші ознаки отруєння схожі на грип, але без температури: головний біль, втома, задишка, нудота й запаморочення. За сильнішого отруєння з'являються сплутаність свідомості, блювання, втрата координації та свідомості.

Комісія наголошує: генератор ніколи не можна запускати в житлі, гаражі, підвалі, сараї чи іншому закритому приміщенні. Відчинені двері або вікна не дають достатньої вентиляції, щоб газ не накопичився до смертельного рівня. Не підходять і ґанок чи навіс для автомобіля. В Україні Держенергонагляд у липні 2024 року також нагадував, що генератори не можна використовувати в багатоквартирних будинках, зокрема на балконах.

На якій відстані від вікон ставити генератор

CPSC радить вмикати генератор лише надворі, щонайменше за 6 метрів від будинку. Вихлоп треба спрямувати вбік від дверей і входів, а вікна поруч зачинити. У пам'ятці, розміщеній на офіційному порталі Києва, теж ідеться про відстань не менше 6 метрів до будівель, стін з вікнами та автомобілів. Біля суцільної негорючої стіни без вікон допускається відстань від 1 метра. Заправляти генератор можна лише після того, як двигун вимкнено й він охолов, а пальне зберігати окремо, у щільно закритих каністрах.

Читайте також:

Для захисту від дощу CPSC радить діяти за інструкцією виробника: вона може передбачати спеціальний негорючий намет для генератора. Під час купівлі варто звертати увагу на моделі з функцією автоматичного вимкнення, якщо рівень CO зростає. Вдома радять встановити датчики чадного газу на батарейках або з резервним живленням на кожному поверсі та біля спалень, перевіряти їх щомісяця. Якщо датчик спрацював, треба одразу вийти надвір і викликати рятувальників за номером 101.

Раніше Новини.LIVE писали, які прилади до генератора підключати не варто. Портативний генератор може допомогти під час тривалих відключень світла, але не вся техніка однаково безпечно працює від такого джерела живлення. Неправильне підключення може призвести до поломки приладів, перевантаження генератора або навіть пожежі.

Також Новини.LIVE розповідали про недоліки інверторного генератора. Такі генератори часто радять як тихий і компактний варіант резервного живлення для дому. Проте в них є кілька недоліків, які варто врахувати ще до покупки, особливо перед зимовими відключеннями світла.