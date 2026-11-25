Где ставить генератор во время отключений, чтобы не отравиться угарным газом
Бензиновый или дизельный генератор во время отключений света выделяет угарный газ, который невозможно увидеть или почувствовать. Поэтому от того, где стоит генератор, зависит не только работа техники, но и безопасность людей в доме. Отдельные требования касаются и размещения генераторов возле жилья.
Об этом пишет Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC), пишет редакция Новини.LIVE.
Почему генератор нельзя включать в доме или гараже
По данным CPSC, в США от отравления угарным газом из-за портативных генераторов ежегодно в среднем погибают почти 100 человек. Угарный газ (CO) не имеет запаха и цвета, поэтому человек может не заметить, что вдыхает его. Первые признаки отравления похожи на грипп, но без температуры: головная боль, усталость, одышка, тошнота и головокружение. При более сильном отравлении появляются спутанность сознания, рвота, потеря координации и сознания.
Комиссия подчеркивает: генератор никогда нельзя запускать в жилье, гараже, подвале, сарае или другом закрытом помещении. Открытые двери или окна не дают достаточной вентиляции, чтобы газ не накопился до смертельного уровня. Не подходят и крыльцо или навес для автомобиля. В Украине Госэнергонадзор в июле 2024 года также напоминал, что генераторы нельзя использовать в многоквартирных домах, в том числе на балконах.
На каком расстоянии от окон ставить генератор
CPSC советует включать генератор только на улице, как минимум в 6 метрах от дома. Выхлоп нужно направить в сторону от дверей и входов, а окна рядом закрыть. В памятке, размещенной на официальном портале Киева, тоже говорится о расстоянии не менее 6 метров до зданий, стен с окнами и автомобилей. Возле сплошной негорючей стены без окон допускается расстояние от 1 метра. Заправлять генератор можно только после того, как двигатель выключен и остыл, а топливо хранить отдельно, в плотно закрытых канистрах.
Для защиты от дождя CPSC советует действовать по инструкции производителя: она может предусматривать специальный негорючий тент для генератора. При покупке стоит обращать внимание на модели с функцией автоматического отключения, если уровень CO растет. Дома советуют установить датчики угарного газа на батарейках или с резервным питанием на каждом этаже и возле спален, проверять их ежемесячно. Если датчик сработал, нужно сразу выйти на улицу и вызвать спасателей по номеру 101.
Ранее Новини.LIVE писали, какие приборы к генератору подключать не стоит. Портативный генератор может помочь во время длительных отключений света, но не вся техника одинаково безопасно работает от такого источника питания. Неправильное подключение может привести к поломке приборов, перегрузке генератора или даже пожару.
Также Новини.LIVE рассказывали о недостатках инверторного генератора. Такие генераторы часто советуют как тихий и компактный вариант резервного питания для дома. Однако у них есть несколько недостатков, которые стоит учесть еще до покупки, особенно перед зимними отключениями света.