Мужчина обслуживает генератор. Фото: Pexels

Бензиновый или дизельный генератор во время отключений света выделяет угарный газ, который невозможно увидеть или почувствовать. Поэтому от того, где стоит генератор, зависит не только работа техники, но и безопасность людей в доме. Отдельные требования касаются и размещения генераторов возле жилья.

Об этом пишет Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC), пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему генератор нельзя включать в доме или гараже

По данным CPSC, в США от отравления угарным газом из-за портативных генераторов ежегодно в среднем погибают почти 100 человек. Угарный газ (CO) не имеет запаха и цвета, поэтому человек может не заметить, что вдыхает его. Первые признаки отравления похожи на грипп, но без температуры: головная боль, усталость, одышка, тошнота и головокружение. При более сильном отравлении появляются спутанность сознания, рвота, потеря координации и сознания.

Комиссия подчеркивает: генератор никогда нельзя запускать в жилье, гараже, подвале, сарае или другом закрытом помещении. Открытые двери или окна не дают достаточной вентиляции, чтобы газ не накопился до смертельного уровня. Не подходят и крыльцо или навес для автомобиля. В Украине Госэнергонадзор в июле 2024 года также напоминал, что генераторы нельзя использовать в многоквартирных домах, в том числе на балконах.

На каком расстоянии от окон ставить генератор

CPSC советует включать генератор только на улице, как минимум в 6 метрах от дома. Выхлоп нужно направить в сторону от дверей и входов, а окна рядом закрыть. В памятке, размещенной на официальном портале Киева, тоже говорится о расстоянии не менее 6 метров до зданий, стен с окнами и автомобилей. Возле сплошной негорючей стены без окон допускается расстояние от 1 метра. Заправлять генератор можно только после того, как двигатель выключен и остыл, а топливо хранить отдельно, в плотно закрытых канистрах.

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Для защиты от дождя CPSC советует действовать по инструкции производителя: она может предусматривать специальный негорючий тент для генератора. При покупке стоит обращать внимание на модели с функцией автоматического отключения, если уровень CO растет. Дома советуют установить датчики угарного газа на батарейках или с резервным питанием на каждом этаже и возле спален, проверять их ежемесячно. Если датчик сработал, нужно сразу выйти на улицу и вызвать спасателей по номеру 101.

Ранее Новини.LIVE писали, какие приборы к генератору подключать не стоит. Портативный генератор может помочь во время длительных отключений света, но не вся техника одинаково безопасно работает от такого источника питания. Неправильное подключение может привести к поломке приборов, перегрузке генератора или даже пожару.

Также Новини.LIVE рассказывали о недостатках инверторного генератора. Такие генераторы часто советуют как тихий и компактный вариант резервного питания для дома. Однако у них есть несколько недостатков, которые стоит учесть еще до покупки, особенно перед зимними отключениями света.