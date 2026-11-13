Інверторний генератор. Фото: кадр з відео/YouTube

Інверторні генератори часто радять як тихий і компактний варіант резервного живлення для дому. Проте в такої техніки є кілька недоліків, які варто врахувати ще до покупки, особливо перед зимовими відключеннями світла.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Чим інверторний генератор кращий за звичайний

Інверторні генератори відносно невеликі, працюють тихіше за інші типи і витрачають паливо ефективніше. Коли навантаження невелике, інверторна технологія дає змогу двигуну працювати на нижчих обертах, тому генератор шумить менше. Крім того, він видає "чисту" електроенергію, яка з меншою ймовірністю пошкодить чутливу електроніку. Саме через це такі моделі популярні серед тих, кому потрібне живлення для дому без гучного гуркоту двигуна.

Які недоліки має інверторний генератор

Перший і головний мінус — ціна. Інверторний генератор зазвичай коштує значно дорожче, ніж генератор іншого типу з подібними можливостями. Дорогим може бути й підключення до електрощита будинку. Компактний корпус теж має зворотний бік: основні вузли розташовані глибоко всередині, тож ремонт складніший і дорожчий.

Другий недолік — чутливість до перевантажень. Якщо підключені прилади споживають більше струму, ніж розрахований генератор, він може не впоратися. Важливо враховувати, що під час запуску техніка споживає більше, ніж під час звичайної роботи, тому сумарна потужність має залишатися в межах характеристик генератора. Щоб правильно підібрати потужність, видання радить порадитися з фахівцем.

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Третій мінус — електричні перешкоди. Інвертори створюють так званий електричний шум, який може заважати роботі техніки поруч. Інколи через це прилади несподівано вимикаються. Фахівець може допомогти обрати модель, яка менше створює таких перешкод, або порадити генератор іншого типу.

Кому підійде інверторний генератор

Такий генератор має сенс, якщо важливі тиша, компактність і стабільне живлення для електроніки, а вища ціна не є проблемою. Водночас перед покупкою варто ретельно порахувати потужність усіх приладів, які планується підключати, з урахуванням пускових навантажень. Якщо бюджет обмежений або потрібна велика потужність, доцільніше розглянути генератор іншого типу.

Раніше Новини.LIVE писали, що для резервного живлення дому під час відключень світла можна обрати зарядну станцію або генератор, але вони підходять для різних умов. Для квартири зручнішою зазвичай буде тиха акумуляторна станція, а для приватного будинку та тривалих відключень більше можливостей дає генератор.

Також Новини.LIVE розповідали, що невелика портативна зарядна станція може забезпечити роботу роутера, ноутбука і смартфона протягом кількох годин. Для холодильника чи іншої побутової техніки потрібне потужніше обладнання. Під час вибору варто зважати не лише на кількість розеток, а й на потужність приладів та ємність акумулятора.