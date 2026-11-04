Графік оновлення HyperOS 4: які Xiaomi, Poco і Redmi отримають Android 17

Смартфон Xiaomi на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Xiaomi оприлюднила графік виходу глобальної версії HyperOS 4 на базі Android 17 для смартфонів і планшетів Xiaomi, Poco та Redmi. Оновлення розгортатимуть поступово з листопада по грудень 2026 року, а першими його отримають Xiaomi 17 і новинки Poco та Redmi.

"Дорожню карту" оновлення опубліковано на глобальному сайті Xiaomi, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки пристроїв отримають глобальну HyperOS 4

Загалом Xiaomi планує оновити понад 80 моделей під брендами Xiaomi, Poco та Redmi. Доступ до HyperOS 4 відкриватимуть поетапно, у три хвилі: у першій і другій половині листопада, а також у грудні 2026 року.

Які моделі оновляться в першій половині листопада 2026 року

Xiaomi: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15.

Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15. Poco: Poco F8 Ultra/Pro, Poco X8, X8 Pro/Pro Max, Poco M8, M8 Pro, Poco C95 Pro, Poco C85.

Poco F8 Ultra/Pro, Poco X8, X8 Pro/Pro Max, Poco M8, M8 Pro, Poco C95 Pro, Poco C85. Redmi: Redmi Note 17, 17 Pro/Pro Max, Redmi Note 15, 15 Pro/Pro+, Redmi 17, 17C, Redmi 15C.

Redmi Note 17, 17 Pro/Pro Max, Redmi Note 15, 15 Pro/Pro+, Redmi 17, 17C, Redmi 15C. Планшети: Xiaomi Pad 8/8 Pro.

Хто отримає HyperOS 4 у другій половині листопада

Xiaomi: Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro.

Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro. Poco: Poco F9 Ultra/Pro, Poco F7, F7 Ultra/Pro, Poco X7 Pro.

Poco F9 Ultra/Pro, Poco F7, F7 Ultra/Pro, Poco X7 Pro. Планшети: Xiaomi Pad 7/7 Pro, Xiaomi Pad mini, Poco Pad X1, Poco Pad M1, Redmi Pad 2 Pro.

Смартфонів Redmi у цій хвилі оновлення немає.

Які смартфони й планшети оновляться в грудні 2026 року

Xiaomi: Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14, 14 Ultra, Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, Xiaomi 14T, 14T Pro, Xiaomi 13T, 13T Pro.

Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14, 14 Ultra, Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, Xiaomi 14T, 14T Pro, Xiaomi 13T, 13T Pro. Poco: Poco F6, F6 Pro, Poco X8s, Poco X7, Poco X6 Pro, Poco M8s, Poco M7, Poco C81 Pro.

Poco F6, F6 Pro, Poco X8s, Poco X7, Poco X6 Pro, Poco M8s, Poco M7, Poco C81 Pro. Redmi: Redmi Note 14, 14 Pro/Pro+, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro.

Redmi Note 14, 14 Pro/Pro+, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro. Планшети: Xiaomi Pad 6S Pro 12,4, Poco Pad C1, Redmi Pad 2 9,7, Redmi Pad 2.

Раніше Новини.LIVE писали, що одразу 13 старих смартфонів Xiaomi втратили підтримку сервісів Google. Такі пристрої на застарілих версіях Android і далі вмикаються та виконують базові завдання, але їхні можливості поступово звужуються.

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