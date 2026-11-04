Графік оновлення HyperOS 4: які Xiaomi, Poco і Redmi отримають Android 17

Xiaomi оприлюднила графік глобальної HyperOS 4 для понад 80 пристроїв
Xiaomi оприлюднила графік виходу глобальної версії HyperOS 4 на базі Android 17 для смартфонів і планшетів Xiaomi, Poco та Redmi. Оновлення розгортатимуть поступово з листопада по грудень 2026 року, а першими його отримають Xiaomi 17 і новинки Poco та Redmi.
"Дорожню карту" оновлення опубліковано на глобальному сайті Xiaomi, пише редакція Новини.LIVE.
Скільки пристроїв отримають глобальну HyperOS 4
Загалом Xiaomi планує оновити понад 80 моделей під брендами Xiaomi, Poco та Redmi. Доступ до HyperOS 4 відкриватимуть поетапно, у три хвилі: у першій і другій половині листопада, а також у грудні 2026 року.
Які моделі оновляться в першій половині листопада 2026 року
- Xiaomi: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15.
- Poco: Poco F8 Ultra/Pro, Poco X8, X8 Pro/Pro Max, Poco M8, M8 Pro, Poco C95 Pro, Poco C85.
- Redmi: Redmi Note 17, 17 Pro/Pro Max, Redmi Note 15, 15 Pro/Pro+, Redmi 17, 17C, Redmi 15C.
- Планшети: Xiaomi Pad 8/8 Pro.
Хто отримає HyperOS 4 у другій половині листопада
- Xiaomi: Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro.
- Poco: Poco F9 Ultra/Pro, Poco F7, F7 Ultra/Pro, Poco X7 Pro.
- Планшети: Xiaomi Pad 7/7 Pro, Xiaomi Pad mini, Poco Pad X1, Poco Pad M1, Redmi Pad 2 Pro.
Смартфонів Redmi у цій хвилі оновлення немає.
Які смартфони й планшети оновляться в грудні 2026 року
- Xiaomi: Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14, 14 Ultra, Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, Xiaomi 14T, 14T Pro, Xiaomi 13T, 13T Pro.
- Poco: Poco F6, F6 Pro, Poco X8s, Poco X7, Poco X6 Pro, Poco M8s, Poco M7, Poco C81 Pro.
- Redmi: Redmi Note 14, 14 Pro/Pro+, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro.
- Планшети: Xiaomi Pad 6S Pro 12,4, Poco Pad C1, Redmi Pad 2 9,7, Redmi Pad 2.
Раніше Новини.LIVE писали, що одразу 13 старих смартфонів Xiaomi втратили підтримку сервісів Google. Такі пристрої на застарілих версіях Android і далі вмикаються та виконують базові завдання, але їхні можливості поступово звужуються.
Також Новини.LIVE розповідали, що китайські виробники переглядають плани поставок на 2026 рік через подорожчання й нестачу пам'яті. За даними джерел, найсильніше прогнози виробництва смартфонів знизили Xiaomi та Transsion, і йдеться про десятки мільйонів пристроїв.