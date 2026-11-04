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Головна Техно Xiaomi оприлюднила графік глобальної HyperOS 4 для понад 80 пристроїв

Xiaomi оприлюднила графік глобальної HyperOS 4 для понад 80 пристроїв

Ua ru
4 листопада 2026 12:32
Графік оновлення HyperOS 4: які Xiaomi, Poco і Redmi отримають Android 17
Смартфон Xiaomi на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Xiaomi оприлюднила графік виходу глобальної версії HyperOS 4 на базі Android 17 для смартфонів і планшетів Xiaomi, Poco та Redmi. Оновлення розгортатимуть поступово з листопада по грудень 2026 року, а першими його отримають Xiaomi 17 і новинки Poco та Redmi.

"Дорожню карту" оновлення опубліковано на глобальному сайті Xiaomi, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки пристроїв отримають глобальну HyperOS 4

Загалом Xiaomi планує оновити понад 80 моделей під брендами Xiaomi, Poco та Redmi. Доступ до HyperOS 4 відкриватимуть поетапно, у три хвилі: у першій і другій половині листопада, а також у грудні 2026 року.

Які моделі оновляться в першій половині листопада 2026 року

  • Xiaomi: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15.
  • Poco: Poco F8 Ultra/Pro, Poco X8, X8 Pro/Pro Max, Poco M8, M8 Pro, Poco C95 Pro, Poco C85.
  • Redmi: Redmi Note 17, 17 Pro/Pro Max, Redmi Note 15, 15 Pro/Pro+, Redmi 17, 17C, Redmi 15C.
  • Планшети: Xiaomi Pad 8/8 Pro.

Хто отримає HyperOS 4 у другій половині листопада

  • Xiaomi: Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro.
  • Poco: Poco F9 Ultra/Pro, Poco F7, F7 Ultra/Pro, Poco X7 Pro.
  • Планшети: Xiaomi Pad 7/7 Pro, Xiaomi Pad mini, Poco Pad X1, Poco Pad M1, Redmi Pad 2 Pro.

Смартфонів Redmi у цій хвилі оновлення немає.

Які смартфони й планшети оновляться в грудні 2026 року

  • Xiaomi: Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14, 14 Ultra, Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, Xiaomi 14T, 14T Pro, Xiaomi 13T, 13T Pro.
  • Poco: Poco F6, F6 Pro, Poco X8s, Poco X7, Poco X6 Pro, Poco M8s, Poco M7, Poco C81 Pro.
  • Redmi: Redmi Note 14, 14 Pro/Pro+, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro.
  • Планшети: Xiaomi Pad 6S Pro 12,4, Poco Pad C1, Redmi Pad 2 9,7, Redmi Pad 2.

Раніше Новини.LIVE писали, що одразу 13 старих смартфонів Xiaomi втратили підтримку сервісів Google. Такі пристрої на застарілих версіях Android і далі вмикаються та виконують базові завдання, але їхні можливості поступово звужуються.

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Також Новини.LIVE розповідали, що китайські виробники переглядають плани поставок на 2026 рік через подорожчання й нестачу пам'яті. За даними джерел, найсильніше прогнози виробництва смартфонів знизили Xiaomi та Transsion, і йдеться про десятки мільйонів пристроїв.

Xiaomi HyperOS оновлення смартфона Android 17
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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