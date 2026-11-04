График обновления HyperOS 4: какие модели Xiaomi, Poco и Redmi получат Android 17

Смартфон Xiaomi на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Xiaomi обнародовала график выпуска глобальной версии HyperOS 4 на базе Android 17 для смартфонов и планшетов Xiaomi, Poco и Redmi. Обновление будет постепенно развертываться с ноября по декабрь 2026 года, а первыми его получат Xiaomi 17 и новинки Poco и Redmi.

"Дорожная карта" обновления опубликована на глобальном сайте Xiaomi, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько устройств получат глобальную версию HyperOS 4

В целом Xiaomi планирует обновить более 80 моделей под брендами Xiaomi, Poco и Redmi. Доступ к HyperOS 4 будет открываться поэтапно, в три этапа: в первой и второй половине ноября, а также в декабре 2026 года.

Какие модели получат обновление в первой половине ноября 2026 года

Xiaomi: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15.

Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15. Poco: Poco F8 Ultra/Pro, Poco X8, X8 Pro/Pro Max, Poco M8, M8 Pro, Poco C95 Pro, Poco C85.

Poco F8 Ultra/Pro, Poco X8, X8 Pro/Pro Max, Poco M8, M8 Pro, Poco C95 Pro, Poco C85. Redmi: Redmi Note 17, 17 Pro/Pro Max, Redmi Note 15, 15 Pro/Pro+, Redmi 17, 17C, Redmi 15C.

Redmi Note 17, 17 Pro/Pro Max, Redmi Note 15, 15 Pro/Pro+, Redmi 17, 17C, Redmi 15C. Планшеты: Xiaomi Pad 8/8 Pro.

Кто получит HyperOS 4 во второй половине ноября

Xiaomi: Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro.

Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro. Poco: Poco F9 Ultra/Pro, Poco F7, F7 Ultra/Pro, Poco X7 Pro.

Poco F9 Ultra/Pro, Poco F7, F7 Ultra/Pro, Poco X7 Pro. Планшеты: Xiaomi Pad 7/7 Pro, Xiaomi Pad mini, Poco Pad X1, Poco Pad M1, Redmi Pad 2 Pro.

Смартфонов Redmi в этой волне обновлений нет.

Какие смартфоны и планшеты получат обновление в декабре 2026 года

Xiaomi: Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14, 14 Ultra, Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, Xiaomi 14T, 14T Pro, Xiaomi 13T, 13T Pro.

Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14, 14 Ultra, Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, Xiaomi 14T, 14T Pro, Xiaomi 13T, 13T Pro. Poco: Poco F6, F6 Pro, Poco X8s, Poco X7, Poco X6 Pro, Poco M8s, Poco M7, Poco C81 Pro.

Poco F6, F6 Pro, Poco X8s, Poco X7, Poco X6 Pro, Poco M8s, Poco M7, Poco C81 Pro. Redmi: Redmi Note 14, 14 Pro/Pro+, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro.

Redmi Note 14, 14 Pro/Pro+, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro. Планшеты: Xiaomi Pad 6S Pro 12,4, Poco Pad C1, Redmi Pad 2 9,7, Redmi Pad 2.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сразу 13 старых смартфонов Xiaomi лишились поддержки сервисов Google. Такие устройства на устаревших версиях Android по-прежнему включаются и выполняют базовые задачи, но их возможности постепенно сокращаются.

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Также Новини.LIVE сообщали, что китайские производители пересматривают планы поставок на 2026 год из-за подорожания и нехватки памяти. По данным источников, сильнее всего прогнозы по производству смартфонов снизили Xiaomi и Transsion, и речь идет о десятках миллионов устройств.