График обновления HyperOS 4: какие модели Xiaomi, Poco и Redmi получат Android 17

Xiaomi обнародовала график глобальной HyperOS 4 для более чем 80 устройств
Xiaomi обнародовала график выпуска глобальной версии HyperOS 4 на базе Android 17 для смартфонов и планшетов Xiaomi, Poco и Redmi. Обновление будет постепенно развертываться с ноября по декабрь 2026 года, а первыми его получат Xiaomi 17 и новинки Poco и Redmi.
"Дорожная карта" обновления опубликована на глобальном сайте Xiaomi, пишет редакция Новини.LIVE.
Сколько устройств получат глобальную версию HyperOS 4
В целом Xiaomi планирует обновить более 80 моделей под брендами Xiaomi, Poco и Redmi. Доступ к HyperOS 4 будет открываться поэтапно, в три этапа: в первой и второй половине ноября, а также в декабре 2026 года.
Какие модели получат обновление в первой половине ноября 2026 года
- Xiaomi: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15.
- Poco: Poco F8 Ultra/Pro, Poco X8, X8 Pro/Pro Max, Poco M8, M8 Pro, Poco C95 Pro, Poco C85.
- Redmi: Redmi Note 17, 17 Pro/Pro Max, Redmi Note 15, 15 Pro/Pro+, Redmi 17, 17C, Redmi 15C.
- Планшеты: Xiaomi Pad 8/8 Pro.
Кто получит HyperOS 4 во второй половине ноября
- Xiaomi: Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro.
- Poco: Poco F9 Ultra/Pro, Poco F7, F7 Ultra/Pro, Poco X7 Pro.
- Планшеты: Xiaomi Pad 7/7 Pro, Xiaomi Pad mini, Poco Pad X1, Poco Pad M1, Redmi Pad 2 Pro.
Смартфонов Redmi в этой волне обновлений нет.
Какие смартфоны и планшеты получат обновление в декабре 2026 года
- Xiaomi: Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14, 14 Ultra, Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, Xiaomi 14T, 14T Pro, Xiaomi 13T, 13T Pro.
- Poco: Poco F6, F6 Pro, Poco X8s, Poco X7, Poco X6 Pro, Poco M8s, Poco M7, Poco C81 Pro.
- Redmi: Redmi Note 14, 14 Pro/Pro+, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro.
- Планшеты: Xiaomi Pad 6S Pro 12,4, Poco Pad C1, Redmi Pad 2 9,7, Redmi Pad 2.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что сразу 13 старых смартфонов Xiaomi лишились поддержки сервисов Google. Такие устройства на устаревших версиях Android по-прежнему включаются и выполняют базовые задачи, но их возможности постепенно сокращаются.
Также Новини.LIVE сообщали, что китайские производители пересматривают планы поставок на 2026 год из-за подорожания и нехватки памяти. По данным источников, сильнее всего прогнозы по производству смартфонов снизили Xiaomi и Transsion, и речь идет о десятках миллионов устройств.