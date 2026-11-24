Смартфон біля нічника. Фото: Unsplash

Звичка вимикати Wi-Fi на смартфоні перед сном здається простим способом зберегти заряд. Проте на сучасних телефонах така економія невелика, а підключений Wi-Fi витрачає менше енергії, ніж мобільний інтернет.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки заряду економить вимкнений Wi-Fi

За даними видання, підключення до Wi-Fi споживає близько 30 мВт, тоді як мобільний зв'язок може забирати від 50 до 500 мВт. Коли смартфон не підключений до жодної мережі, модуль Wi-Fi лише періодично шукає сигнал і витрачає на це менше ніж 1 мВт.

Для тесту телефони лежали без використання в режимі польоту з увімкненим режимом "Не турбувати". З вимкненими Wi-Fi і Bluetooth смартфон втратив приблизно 13,7% заряду за 24 години, а з увімкненими, але не підключеними модулями — близько 17,1%. Різниця склала лише 3,4% за цілу добу. Тож якщо вночі потрібні повідомлення чи дзвінки через месенджери, тримати Wi-Fi увімкненим вигідніше, ніж переходити на мобільний інтернет.

Коли Wi-Fi справді розряджає смартфон

Проблема з'являється тоді, коли сигнал слабкий. У тому ж тесті смартфон з Wi-Fi на одній поділці втрачав 1,6% заряду на годину, тобто приблизно 38,4% за добу. Це майже втричі більше, ніж з вимкненими модулями. Схоже працює і мобільний зв'язок: якщо телефон лежить у кімнаті з поганим покриттям, за ніч він може втрачати додаткові 5-10% заряду. У такому разі допомагає перенести смартфон в інше місце або ближче до вікна.

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Скільки заряду смартфон має втрачати за ніч

Правильно налаштований телефон за ніч втрачає лише 2-7% заряду. Якщо до ранку зникає 8% і більше, варто перевірити налаштування. Серед іншого можна вимкнути або обмежити на ніч функцію "Завжди на екрані", яка витрачає 0,5-1,5% заряду на годину, вимкнути фоновий пошук Wi-Fi і Bluetooth у налаштуваннях геолокації та обмежити фонову роботу соцмереж. Якщо оператор підтримує дзвінки через Wi-Fi, їх також варто увімкнути: так телефон рідше звертається до мобільної вежі.

Раніше Новини.LIVE писали, що постійно увімкнений Wi-Fi поза домом може створювати зайві ризики для конфіденційності, навіть коли власник не користується бездротовим інтернетом. Німецькі фахівці з кібербезпеки радять вимикати непотрібні бездротові з'єднання, щоб обмежити можливості зловмисників і заощадити заряд акумулятора.

Також Новини.LIVE розповідали, що Android-смартфон може помітно розряджатися за ніч, навіть якщо ним ніхто не користується і дисплей залишається вимкненим. Причиною іноді стає фонова функція, яка постійно шукає бездротові сигнали навколо пристрою.