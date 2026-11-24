Смартфон рядом с ночником. Фото: Unsplash

Привычка выключать Wi-Fi на смартфоне перед сном кажется простым способом сохранить заряд. Однако на современных телефонах такая экономия невелика, а подключенный Wi-Fi тратит меньше энергии, чем мобильный интернет.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько заряда экономит выключенный Wi-Fi

По данным издания, подключение к Wi-Fi потребляет около 30 мВт, тогда как мобильная связь может забирать от 50 до 500 мВт. Когда смартфон не подключен ни к одной сети, модуль Wi-Fi лишь периодически ищет сигнал и тратит на это меньше 1 мВт.

Для теста телефоны лежали без использования в режиме полета с включенным режимом "Не беспокоить". С выключенными Wi-Fi и Bluetooth смартфон потерял примерно 13,7% заряда за 24 часа, а с включенными, но не подключенными модулями — около 17,1%. Разница составила всего 3,4% за целые сутки. Поэтому если ночью нужны уведомления или звонки через мессенджеры, держать Wi-Fi включенным выгоднее, чем переходить на мобильный интернет.

Когда Wi-Fi действительно разряжает смартфон

Проблема появляется тогда, когда сигнал слабый. В том же тесте смартфон с Wi-Fi на одном делении терял 1,6% заряда в час, то есть примерно 38,4% за сутки. Это почти втрое больше, чем с выключенными модулями. Похоже работает и мобильная связь: если телефон лежит в комнате с плохим покрытием, за ночь он может терять дополнительные 5-10% заряда. В таком случае помогает перенести смартфон в другое место или ближе к окну.

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Правильно настроенный телефон за ночь теряет лишь 2-7% заряда. Если к утру пропадает 8% и больше, стоит проверить настройки. Среди прочего можно выключить или ограничить на ночь функцию "Всегда на экране", которая тратит 0,5-1,5% заряда в час, отключить фоновый поиск Wi-Fi и Bluetooth в настройках геолокации и ограничить фоновую работу соцсетей. Если оператор поддерживает звонки через Wi-Fi, их тоже стоит включить: так телефон реже обращается к мобильной вышке.

Ранее Новини.LIVE писали, что постоянно включенный Wi-Fi вне дома может создавать лишние риски для конфиденциальности, даже когда владелец не пользуется беспроводным интернетом. Немецкие специалисты по кибербезопасности советуют выключать ненужные беспроводные соединения, чтобы ограничить возможности злоумышленников и сэкономить заряд аккумулятора.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Android-смартфон может заметно разряжаться за ночь, даже если им никто не пользуется и дисплей остается выключенным. Причиной иногда становится фоновая функция, которая постоянно ищет беспроводные сигналы вокруг устройства.