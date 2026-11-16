Літій-іонні батареї. Фото: Unsplash

Вчені створили літій-металевий акумулятор без анода, який досяг енергомісткості 467 Вт-год/кг. Допомогла спеціальна добавка з йонами срібла, а дослідна комірка зберегла 90% місткості після 200 циклів заряджання. Це ще один крок у пошуку батарей, які зможуть замінити звичні літієві акумулятори.

Про це пише Interesting Engineering, пише редакція Новини.LIVE.

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Що зробили вчені з літієвим акумулятором

Розробку представила команда Гонконзького університету науки і технологій (HKUST) під керівництвом професора Шао Міньхуа. Результати опублікували в науковому журналі Nature Communications. Йдеться про так званий безанодний літій-металевий акумулятор: окремого анода в ньому немає, а літій під час заряджання осідає прямо на тонку мідну пластину. Головна складність таких батарей у тому, що літій може осідати нерівномірно й утворювати голкоподібні нарости, які псують акумулятор.

Щоб це виправити, дослідники додали в електроліт добавку з йонами срібла. Вона змінює поверхню мідної пластини вже після збирання батареї та допомагає сформувати стабільніший захисний шар між електродом і електролітом. Крім того, під час реакції електроліт перетворюється на щільний гель, який краще прилягає до електрода.

"Головне — не просто додати сіль срібла чи ініціатор полімеризації", — пояснив Шао Міньхуа.

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Що означає енергомісткість 467 Вт-год/кг

Енергоємність показує, скільки енергії вміщує акумулятор на кожен кілограм ваги. Чим вона вища, тим більше енергії можна запасти в батареї тієї самої маси. Пласка пакетна комірка нової батареї показала 467 Вт-год/кг. Інша, маленька комірка у формі "таблетки" зберегла 90% місткості після 200 циклів заряджання та розряджання.

Чи з'являться такі батареї в смартфонах і електромобілях

Для смартфонів, ноутбуків і електромобілів вища енергоємність загалом означає, що батарею можна зробити місткішою без збільшення ваги або легшою за тієї самої місткості. Проте в публікації не йдеться про конкретні пристрої чи терміни появи таких акумуляторів у продажу.

За словами авторів, робота може допомогти створити легші та довговічніші накопичувачі енергії і закладає міцніший фундамент для батарей наступного покоління. Варто врахувати, що рекорд енергоємності та результат зі збереженням місткості отримали на різних дослідних комірках, тож поки що це лабораторні результати.

Раніше Новини.LIVE писали, що цинковий акумулятор зберіг майже 90% місткості після понад 10 000 циклів заряджання. Цинково-йодну батарею створили вчені з Китаю, і це вже не перший такий елемент із великою кількістю циклів.

Також Новини.LIVE розповідали, що кремній-вуглецеві батареї можуть допомогти смартфонам довше працювати без підзаряджання. Вони дозволяють встановлювати акумулятори більшої місткості без суттєвого збільшення корпусу, але великі бренди переходять на них обережно.