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Главная Техно Немного серебра помогло литиевой батарее сохранить 90% емкости

Немного серебра помогло литиевой батарее сохранить 90% емкости

Ua ru
16 ноября 2026 12:32
Добавка с серебром помогла литиевой батарее сохранить 90% емкости после 200 циклов Unsplash
Литий-ионные батареи. Фото: Unsplash

Ученые создали литий-металлический аккумулятор без анода, который достиг энергоемкости 467 Вт-ч/кг. Помогла специальная добавка с ионами серебра, а опытная ячейка сохранила 90% емкости после 200 циклов зарядки. Это еще один шаг в поиске батарей, которые смогут заменить привычные литиевые аккумуляторы.

Об этом пишет Interesting Engineering, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что сделали ученые с литиевым аккумулятором

Разработку представила команда Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) под руководством профессора Шао Миньхуа. Результаты опубликовали в научном журнале Nature Communications. Речь идет о так называемом безанодном литий-металлическом аккумуляторе: отдельного анода в нем нет, а литий во время зарядки оседает прямо на тонкую медную пластину. Главная сложность таких батарей в том, что литий может оседать неравномерно и образовывать игольчатые наросты, которые портят аккумулятор.

Чтобы это исправить, исследователи добавили в электролит добавку с ионами серебра. Она меняет поверхность медной пластины уже после сборки батареи и помогает сформировать более стабильный защитный слой между электродом и электролитом. Кроме того, во время реакции электролит превращается в плотный гель, который лучше прилегает к электроду.

"Главное — не просто добавить соль серебра или инициатор полимеризации", — пояснил Шао Миньхуа.

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Что означает энергоемкость 467 Вт-ч/кг

Энергоемкость показывает, сколько энергии вмещает аккумулятор на каждый килограмм веса. Чем она выше, тем больше энергии можно запасти в батарее той же массы. Плоская пакетная ячейка новой батареи показала 467 Вт-ч/кг. Другая, маленькая ячейка в форме "таблетки" сохранила 90% емкости после 200 циклов зарядки и разрядки.

Появятся ли такие батареи в смартфонах и электромобилях

Для смартфонов, ноутбуков и электромобилей более высокая энергоемкость в целом означает, что батарею можно сделать более емкой без увеличения веса или более легкой при той же емкости. Однако в публикации не говорится о конкретных устройствах или сроках появления таких аккумуляторов в продаже.

По словам авторов, работа может помочь создать более легкие и долговечные накопители энергии и закладывает более прочный фундамент для батарей следующего поколения. Стоит учесть, что рекорд энергоемкости и результат с сохранением емкости получили на разных опытных ячейках, поэтому пока это лабораторные результаты.

Ранее Новини.LIVE писали, что цинковый аккумулятор сохранил почти 90% емкости после более чем 10 000 циклов зарядки. Цинк-йодную батарею создали ученые из Китая, и это уже не первый такой элемент с большим количеством циклов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что кремний-углеродные батареи могут помочь смартфонам дольше работать без подзарядки. Они позволяют устанавливать аккумуляторы большей емкости без существенного увеличения корпуса, но крупные бренды переходят на них осторожно.

серебро аккумулятор литий исследование ученых
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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