Литий-ионные батареи. Фото: Unsplash

Ученые создали литий-металлический аккумулятор без анода, который достиг энергоемкости 467 Вт-ч/кг. Помогла специальная добавка с ионами серебра, а опытная ячейка сохранила 90% емкости после 200 циклов зарядки. Это еще один шаг в поиске батарей, которые смогут заменить привычные литиевые аккумуляторы.

Об этом пишет Interesting Engineering, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Что сделали ученые с литиевым аккумулятором

Разработку представила команда Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) под руководством профессора Шао Миньхуа. Результаты опубликовали в научном журнале Nature Communications. Речь идет о так называемом безанодном литий-металлическом аккумуляторе: отдельного анода в нем нет, а литий во время зарядки оседает прямо на тонкую медную пластину. Главная сложность таких батарей в том, что литий может оседать неравномерно и образовывать игольчатые наросты, которые портят аккумулятор.

Чтобы это исправить, исследователи добавили в электролит добавку с ионами серебра. Она меняет поверхность медной пластины уже после сборки батареи и помогает сформировать более стабильный защитный слой между электродом и электролитом. Кроме того, во время реакции электролит превращается в плотный гель, который лучше прилегает к электроду.

"Главное — не просто добавить соль серебра или инициатор полимеризации", — пояснил Шао Миньхуа.

Читайте также:

Что означает энергоемкость 467 Вт-ч/кг

Энергоемкость показывает, сколько энергии вмещает аккумулятор на каждый килограмм веса. Чем она выше, тем больше энергии можно запасти в батарее той же массы. Плоская пакетная ячейка новой батареи показала 467 Вт-ч/кг. Другая, маленькая ячейка в форме "таблетки" сохранила 90% емкости после 200 циклов зарядки и разрядки.

Появятся ли такие батареи в смартфонах и электромобилях

Для смартфонов, ноутбуков и электромобилей более высокая энергоемкость в целом означает, что батарею можно сделать более емкой без увеличения веса или более легкой при той же емкости. Однако в публикации не говорится о конкретных устройствах или сроках появления таких аккумуляторов в продаже.

По словам авторов, работа может помочь создать более легкие и долговечные накопители энергии и закладывает более прочный фундамент для батарей следующего поколения. Стоит учесть, что рекорд энергоемкости и результат с сохранением емкости получили на разных опытных ячейках, поэтому пока это лабораторные результаты.

Ранее Новини.LIVE писали, что цинковый аккумулятор сохранил почти 90% емкости после более чем 10 000 циклов зарядки. Цинк-йодную батарею создали ученые из Китая, и это уже не первый такой элемент с большим количеством циклов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что кремний-углеродные батареи могут помочь смартфонам дольше работать без подзарядки. Они позволяют устанавливать аккумуляторы большей емкости без существенного увеличения корпуса, но крупные бренды переходят на них осторожно.