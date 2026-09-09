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Головна Техно Темний кружок біля камер iPhone: навіщо він потрібен

Темний кружок біля камер iPhone: навіщо він потрібен

Ua ru
9 вересня 2026 16:32
Для чого потрібен LiDAR в iPhone Pro і як використовувати його для вимірювань
Камера iPhone з датчиком LiDAR. Фото: Unsplash

Невелике темне коло поруч із камерами деяких iPhone Pro насправді є окремим датчиком LiDAR. Він допомагає смартфону визначати відстань до навколишніх предметів і поверхонь та використовується для вимірювань, доповненої реальності й роботи камери.

Про те, для чого потрібен LiDAR в iPhone та як скористатися його можливостями, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Як працює LiDAR в iPhone

LiDAR розшифровується як "виявлення світла та визначення відстані". Датчик надсилає невидимі світлові імпульси та вимірює, скільки часу їм потрібно, щоб відбитися від навколишніх поверхонь і повернутися назад.

Завдяки цьому iPhone отримує інформацію про відстань до предметів та їхню форму. Камери показують смартфону, який вигляд має сцена, а LiDAR додає дані про те, наскільки далеко розташовані об'єкти.

Фреймворк доповненої реальності ARKit може використовувати ці вимірювання для створення приблизної тривимірної моделі навколишнього простору та визначення розташування підлоги, стін й інших поверхонь.

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RoomPlan поєднує дані камери та LiDAR для розпізнавання стін, вікон, дверей, меблів та інших елементів кімнати під час створення її 3D-моделі.

На сумісних моделях iPhone Pro датчик використовується не лише для вимірювання простору. Він також задіяний під час створення портретів у нічному режимі та допомагає камері швидше фокусуватися за слабкого освітлення.

Які iPhone мають LiDAR

Apple вперше встановила сканер LiDAR в iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max у 2020 році. Відтоді датчик залишався функцією Pro-моделей і встановлювався в усі покоління Pro та Pro Max до iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max включно.

У стандартних iPhone, моделях mini, Plus, Air та інших версіях без приставки Pro такого датчика немає. Перевірити модель свого смартфона можна через "Параметри" — "Загальні" — "Про пристрій".

LiDAR також встановлюється в iPad Pro починаючи з моделей четвертого покоління, представлених у березні 2020 року.

Як використовувати LiDAR для вимірювань

Найпростіше випробувати можливості датчика через вбудований застосунок "Мірило". Він доступний і на звичайних iPhone без LiDAR, але Pro-моделі з датчиком отримують додаткові можливості.

Для ручного вимірювання потрібно відкрити застосунок, повільно навести камеру на навколишній простір, сумістити крапку в центрі екрана з початком об'єкта та натиснути кнопку додавання.

Потім смартфон потрібно перемістити до іншого кінця предмета та знову натиснути кнопку. Apple зазначає, що такі вимірювання є приблизними, тому вони більше підходять для швидкої оцінки, ніж для випадків, де потрібна точність.

На iPhone Pro з LiDAR застосунок також пропонує автоматичні напрямні по краях та режим лінійки. Крім того, смартфон може виміряти зріст людини, якщо вона повністю потрапляє в кадр.

Застосунки на основі RoomPlan можуть сканувати приміщення та створювати їхні тривимірні моделі. Програми доповненої реальності використовують дані про глибину, щоб точніше розміщувати віртуальні об'єкти у реальному просторі.

Окремо вмикати LiDAR не потрібно — сумісні програми самостійно звертаються до датчика, коли їм потрібні дані про глибину.

LiDAR також використовується у функціях доступності. Режим виявлення у застосунку "Лупа" може розпізнавати людей, двері та меблі поблизу, а потім передавати інформацію за допомогою звуку, голосу або тактильного відгуку.

Водночас Apple попереджає, що цей режим не варто використовувати для навігації або в ситуаціях, де помилка у визначенні об'єкта може створити небезпеку.

Раніше Новини.LIVE писали, що в багатьох сучасних смартфонах встановлений магнітометр, завдяки якому пристрій можна використовувати як простий металошукач. Зазвичай цей датчик допомагає визначати напрямок і забезпечує роботу цифрового компаса.

Також Новини.LIVE розповідали, що користувачі iPhone залишаються одними з найвідданіших своєму бренду на ринку смартфонів. За результатами нового опитування, власники пристроїв Apple рідше переходять на інші марки, ніж користувачі Android-смартфонів.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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