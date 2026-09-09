Зачем нужен LiDAR в iPhone Pro и как использовать его для измерений

Камера iPhone с датчиком LiDAR. Фото: Unsplash

Небольшой тёмный кружок рядом с камерами некоторых iPhone Pro на самом деле представляет собой отдельный датчик LiDAR. Он помогает смартфону определять расстояние до окружающих предметов и поверхностей и используется для измерений, дополненной реальности и работы камеры.

О том, для чего нужен LiDAR в iPhone и как воспользоваться его возможностями, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Как работает LiDAR в iPhone

LiDAR расшифровывается как "обнаружение света и определение расстояния". Датчик посылает невидимые световые импульсы и измеряет, сколько времени им требуется, чтобы отразиться от окружающих поверхностей и вернуться обратно.

Благодаря этому iPhone получает информацию о расстоянии до предметов и их форме. Камеры показывают смартфону, как выглядит сцена, а LiDAR добавляет данные о том, на каком расстоянии находятся объекты.

Фреймворк дополненной реальности ARKit может использовать эти измерения для создания приблизительной трехмерной модели окружающего пространства и определения расположения пола, стен и других поверхностей.

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RoomPlan объединяет данные камеры и LiDAR для распознавания стен, окон, дверей, мебели и других элементов комнаты при создании её 3D-модели.

На совместимых моделях iPhone Pro датчик используется не только для измерения пространства. Он также задействован при создании портретов в ночном режиме и помогает камере быстрее фокусироваться при слабом освещении.

Какие модели iPhone оснащены LiDAR

Apple впервые установила сканер LiDAR в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в 2020 году. С тех пор датчик оставался функцией моделей Pro и устанавливался во все поколения Pro и Pro Max вплоть до iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max включительно.

В стандартных iPhone, моделях mini, Plus, Air и других версиях без приставки Pro такого датчика нет. Проверить модель своего смартфона можно в "Настройки" — "Общие" — "Об устройстве".

LiDAR также устанавливается в iPad Pro, начиная с моделей четвёртого поколения, представленных в марте 2020 года.

Как использовать LiDAR для измерений

Проще всего опробовать возможности датчика через встроенное приложение "Рулетка". Оно доступно и на обычных iPhone без LiDAR, но Pro-модели с датчиком получают дополнительные возможности.

Для ручного измерения нужно открыть приложение, медленно навести камеру на окружающее пространство, совместить точку в центре экрана с началом объекта и нажать кнопку добавления.

Затем смартфон нужно переместить к другому концу предмета и снова нажать кнопку. Apple отмечает, что такие измерения являются приблизительными, поэтому они больше подходят для быстрой оценки, чем для случаев, когда требуется точность.

На iPhone Pro с LiDAR приложение также предлагает автоматические направляющие по краям и режим линейки. Кроме того, смартфон может измерить рост человека, если он полностью попадает в кадр.

Приложения на базе RoomPlan могут сканировать помещения и создавать их трехмерные модели. Приложения дополненной реальности используют данные о глубине, чтобы точнее размещать виртуальные объекты в реальном пространстве.

Отдельно включать LiDAR не нужно — совместимые приложения самостоятельно обращаются к датчику, когда им нужны данные о глубине.

LiDAR также используется в функциях доступности. Режим обнаружения в приложении "Лупа" может распознавать людей, двери и мебель поблизости, а затем передавать информацию с помощью звука, голоса или тактильной обратной связи.

В то же время Apple предупреждает, что этот режим не следует использовать для навигации или в ситуациях, где ошибка в определении объекта может создать опасность.

Ранее Новини.LIVE писали, что во многих современных смартфонах установлен магнитометр, благодаря которому устройство можно использовать как простой металлоискатель. Обычно этот датчик помогает определять направление и обеспечивает работу цифрового компаса.

Также Новини.LIVE сообщали, что пользователи iPhone остаются одними из самых лояльных к своему бренду на рынке смартфонов. По результатам нового опроса, владельцы устройств Apple реже переходят на другие марки, чем пользователи Android-смартфонов.