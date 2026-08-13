Смартфон розряджається вночі сам по собі: винна одна функція

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Android-смартфон може помітно розряджатися за ніч, навіть якщо ним ніхто не користується і дисплей залишається вимкненим. Причиною іноді стає фонова функція, яка постійно шукає бездротові сигнали навколо пристрою.

Про те, яке налаштування Android може розряджати батарею вночі та як його вимкнути, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Яка функція Android може витрачати заряд уночі

Видання розібрало проблему на прикладі Google Pixel 10 Pro. Власник смартфона довго шукав причину нічної втрати заряду та зрештою звернув увагу на службу підвищення точності визначення місцезнаходження.

Для швидшого визначення координат ця функція використовує не лише GPS, а й доступні мережі Wi-Fi, сигнали Bluetooth-маячків і найближчі вежі стільникового зв'язку.

Завдяки цьому навігація, сервіси таксі та кур'єрські застосунки можуть швидше знаходити користувача навіть у складних умовах. Водночас смартфон постійно сканує навколишній простір, а така фонова активність додатково витрачає заряд батареї.

Як вимкнути підвищення точності геолокації

Після деактивації цієї функції фонова активність бездротових модулів зменшилася, а смартфон перестав так активно втрачати заряд під час нічного простою.

Щоб змінити налаштування, потрібно відкрити системні "Налаштування", перейти до розділу, пов'язаного з геолокацією або місцезнаходженням, і знайти параметр підвищення точності визначення координат.

Після цього перемикач покращення геолокації потрібно перевести у неактивний стан.

Після деактивації смартфон більше покладатиметься на базові сигнали GPS. Через це визначення місцезнаходження у великих торгових центрах, офісах із залізобетонними конструкціями або підземних паркінгах може займати більше часу.

Картам і навігаторам також іноді може знадобитися кілька додаткових секунд для точного визначення координат перед початком маршруту, а погодні віджети можуть оновлюватися з невеликою затримкою.

Раніше Новини.LIVE писали, що рекламні оголошення на смартфоні можуть з'являтися не лише в застосунках і браузері, а й у сповіщеннях та системних меню. Значну частину такої реклами можна прибрати штатними налаштуваннями Android та iOS без додаткових програм.

Також Новини.LIVE розповідали, що переповнене сховище не обов'язково означає необхідність видаляти важливі фото, відео чи застосунки. Чимало місця можуть непомітно займати тимчасові файли та дублікати, які поступово накопичуються на пристрої.