Підземна лабораторія SURF. Фото: Matthew Kapust, SURF

У США почали будувати підземні детектори для одного з найбільших наукових експериментів у фізиці частинок. Він має допомогти зрозуміти, чому Всесвіт складається з матерії і як він формувався після Великого вибуху.

Про це пише Interesting Engineering, пише редакція Новини.LIVE.

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Що таке нейтрино і чому їх так важко впіймати

Нейтрино — одні з найпоширеніших частинок у Всесвіті, які щодня пролітають крізь людей і Землю, не залишаючи жодного сліду. Їх часто називають частинками-привидами, адже вони майже не взаємодіють з речовиною. Тому вчені будують величезні детектори, щоб помітити хоча б слабкі сигнали від рідкісних зіткнень. Експеримент DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) є найбільшим у світі експериментом з нейтрино.

Що почали будувати під землею в США

На початку листопада 2026 року команди американської лабораторії Fermilab, Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) і підземної лабораторії SURF почали зводити кріостати — величезні резервуари для детекторів. Вони розташовані в місті Лід у штаті Південна Дакота на глибині 1478 метрів. Така глибина захищає прилади від космічних променів і фонового випромінювання.

Кожен із двох кріостатів матиме 65,8 метра в довжину, 18,9 метра в ширину та 18,3 метра у висоту. У кожному буде близько 17 000 тонн рідкого аргону, охолодженого приблизно до -184°C. Для каркасів знадобиться 2600 сталевих балок, а понад 6200 тонн сталі для них надав CERN.

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Коли експеримент запрацює і що він покаже

Пучок нейтрино запускатимуть з прискорювача Fermilab у штаті Іллінойс. Частинки пролетять крізь товщу Землі приблизно 1300 кілометрів до детекторів у Південній Дакоті. Підземні приміщення планують завершити до 2029 року, детектори — у 2030 році, а перший пучок має дійти до них у 2031 році. Над проєктом працюють понад 1500 дослідників з різних країн. Окрім пошуку відповіді на питання, чому у Всесвіті значно більше матерії, ніж антиматерії, детектори спостерігатимуть частинки від Сонця та з космосу, зокрема від вибухів зір.

"DUNE — головний пріоритет Fermilab", — заявив директор лабораторії Норберт Голткамп.

Директор SURF Майк Гедлі зазначив, що експеримент має працювати до кінця 2040-х років і може вплинути на науку для цілих поколінь.

Раніше Новини.LIVE писали, що американські фізики знайшли спосіб значно точніше моделювати квантові процеси, які десятиліттями залишалися складними для обчислення. У деяких випадках новий метод перевершив попередні моделі за точністю в 100 разів, відкриваючи можливості для дослідження надпровідників та інших матеріалів.

Також Новини.LIVE розповідали, що Місяць міг виникнути набагато швидше, ніж припускали десятиліттями. Нова модель показала, що за певних умов супутник Землі міг сформуватися всього за кілька годин після гігантського зіткнення.