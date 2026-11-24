Подземная лаборатория SURF. Фото: Matthew Kapust, SURF

В США начали строить подземные детекторы для одного из крупнейших научных экспериментов в физике частиц. Он должен помочь понять, почему Вселенная состоит из материи и как она формировалась после Большого взрыва.

Об этом пишет Interesting Engineering, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что такое нейтрино и почему их так трудно поймать

Нейтрино — одни из самых распространенных частиц во Вселенной, которые ежедневно пролетают сквозь людей и Землю, не оставляя никакого следа. Их часто называют частицами-призраками, ведь они почти не взаимодействуют с веществом. Поэтому ученые строят огромные детекторы, чтобы заметить хотя бы слабые сигналы от редких столкновений. Эксперимент DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) является крупнейшим в мире экспериментом с нейтрино.

Что начали строить под землей в США

В начале ноября 2026 года команды американской лаборатории Fermilab, Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) и подземной лаборатории SURF начали возводить криостаты — огромные резервуары для детекторов. Они расположены в городе Лид в штате Южная Дакота на глубине 1478 метров. Такая глубина защищает приборы от космических лучей и фонового излучения.

Каждый из двух криостатов будет иметь 65,8 метра в длину, 18,9 метра в ширину и 18,3 метра в высоту. В каждом будет около 17 000 тонн жидкого аргона, охлажденного примерно до -184°C. Для каркасов понадобится 2600 стальных балок, а более 6200 тонн стали для них предоставил CERN.

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Пучок нейтрино будут запускать с ускорителя Fermilab в штате Иллинойс. Частицы пролетят сквозь толщу Земли примерно 1300 километров до детекторов в Южной Дакоте. Подземные помещения планируют завершить к 2029 году, детекторы — в 2030 году, а первый пучок должен дойти до них в 2031 году. Над проектом работают более 1500 исследователей из разных стран. Помимо поиска ответа на вопрос, почему во Вселенной значительно больше материи, чем антиматерии, детекторы будут наблюдать частицы от Солнца и из космоса, в частности от взрывов звезд.

"DUNE — главный приоритет Fermilab", — заявил директор лаборатории Норберт Холткамп.

Директор SURF Майк Хедли отметил, что эксперимент должен работать до конца 2040-х годов и может повлиять на науку для целых поколений.

Ранее Новини.LIVE писали, что американские физики нашли способ значительно точнее моделировать квантовые процессы, которые десятилетиями оставались сложными для вычисления. В некоторых случаях новый метод превзошел предыдущие модели по точности в 100 раз, открывая возможности для исследования сверхпроводников и других материалов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Луна могла возникнуть гораздо быстрее, чем предполагали десятилетиями. Новая модель показала, что при определенных условиях спутник Земли мог сформироваться всего за несколько часов после гигантского столкновения.