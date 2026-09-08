Время могут отвязать от вращения Земли: что изменится в 2027 году

Земля из космоса. Фото: Unsplash/NASA

В последние годы Земля в отдельные периоды вращается быстрее, из-за чего привычный механизм корректировки мирового времени может столкнуться с новой проблемой. Уже в октябре 2026 года специалисты могут рассмотреть вопрос об отказе от високосных секунд, которые десятилетиями помогали согласовывать атомное время с вращением планеты.

О том, почему Земля начала вращаться быстрее и как из-за этого может измениться принцип определения мирового времени, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The Times.

Реклама

Что изменится в определении мирового времени

На протяжении веков продолжительность суток определяли по вращению Земли вокруг своей оси. Сегодня для точного измерения времени используют атомные часы, работа которых основана на колебаниях атомов цезия.

Проблема заключается в том, что скорость вращения Земли не является абсолютно стабильной. На нее влияют атмосферные процессы, движение океанов и изменения во внешнем ядре планеты.

Из-за этого атомное и астрономическое время постепенно расходятся. Чтобы компенсировать разницу, в 1972 году ввели високосные секунды.

Читайте также:

За последующие 54 года к всемирному координированному времени UTC добавили 27 таких секунд.

Раньше учёные в основном исходили из того, что вращение Земли постепенно замедляется. Однако в последние годы в отдельные периоды планета вращается несколько быстрее. Если тенденция сохранится, впервые может понадобиться отрицательная високосная секунда — то есть для синхронизации двух систем времени придется отнять одну секунду.

Для человека такое изменение будет практически незаметным, но компьютерные системы могут оказаться гораздо более чувствительными.

Почему вычитание секунды может стать проблемой

Научный сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании Сетнам Шемар отметил, что многие компьютерные программы рассчитаны только на добавление високосных секунд. Из-за этого для работы с отрицательной високосной секундой часть программного обеспечения придется переписывать.

По словам Шемара, вычитание секунды может повысить риск серьезного технологического сбоя.

Потенциально это может повлиять на телекоммуникации, электросети, спутниковые системы и другие технологии, для которых критически важна точная синхронизация времени.

Ожидается, что этот вопрос рассмотрят на Генеральной конференции по мерам и весам в Версале в октябре 2026 года. Один из предложенных вариантов предусматривает полный отказ от високосных секунд с 20 мая 2027 года.

В таком случае атомное время больше не будут корректировать каждый раз с учетом изменений скорости вращения Земли, а разница между двумя системами будет постепенно увеличиваться. По оценке Шемара, со временем этот разрыв может достичь одного часа. В то же время для накопления такой разницы может потребоваться не менее тысячи лет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что исследователи создали прототип квантовой батареи, способной заряжаться за фемтосекунды — квадриллионные доли секунды. При этом пока устройство накапливает совсем немного энергии и сохраняет её лишь в течение наносекунд.

Также Новини.LIVE рассказывали, что 18-летняя Арья Сатиш из Ирландии разработала биоразлагаемый пластик Eco Purge, который при разложении выделяет ферменты для борьбы с микропластиком. В ходе шестинедельных испытаний материал разрушался сам и одновременно помогал разлагать частицы пластика, находящиеся рядом.