Час можуть відв'язати від обертання Землі: що зміниться у 2027 році

Земля з космосу. Фото: Unsplash/NASA

Земля останніми роками в окремі періоди обертається швидше, через що звичний механізм коригування світового часу може зіткнутися з новою проблемою. Уже в жовтні 2026 року фахівці можуть розглянути відмову від високосних секунд, які десятиліттями допомагали узгоджувати атомний час з обертанням планети.

Про те, чому Земля почала обертатися швидше та як через це може змінитися принцип визначення світового часу, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The Times.

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Що зміниться у визначенні світового часу

Протягом століть тривалість доби визначали за обертанням Землі навколо своєї осі. Сьогодні для точного вимірювання часу використовують атомні годинники, робота яких ґрунтується на коливаннях атомів цезію.

Проблема полягає в тому, що швидкість обертання Землі не є абсолютно стабільною. На неї впливають атмосферні процеси, рух океанів та зміни у зовнішньому ядрі планети.

Через це атомний та астрономічний час поступово розходяться. Щоб компенсувати різницю, у 1972 році запровадили високосні секунди.

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За наступні 54 роки до всесвітнього координованого часу UTC додали 27 таких секунд.

Раніше вчені переважно виходили з того, що обертання Землі поступово сповільнюється. Однак останніми роками в окремі періоди планета обертається дещо швидше. Якщо тенденція збережеться, вперше може знадобитися негативна високосна секунда — тобто для синхронізації двох систем часу доведеться відняти одну секунду.

Для людини така зміна буде практично непомітною, але комп'ютерні системи можуть виявитися значно чутливішими.

Чому віднімання секунди може стати проблемою

Науковий співробітник Національної фізичної лабораторії Великої Британії Сетнам Шемар зазначив, що багато комп'ютерних програм розраховані лише на додавання високосних секунд. Через це для роботи з негативною високосною секундою частину програмного забезпечення доведеться переписувати.

За словами Шемара, віднімання секунди може підвищити ризик серйозного технологічного збою.

Потенційно це може вплинути на телекомунікації, електромережі, супутникові системи та інші технології, для яких критично важлива точна синхронізація часу.

Очікується, що питання розглянуть на Генеральній конференції з мір і ваг у Версалі в жовтні 2026 року. Один із запропонованих варіантів передбачає повну відмову від високосних секунд із 20 травня 2027 року.

У такому разі атомний час більше не коригуватимуть щоразу під зміни швидкості обертання Землі, а різниця між двома системами поступово зростатиме. За оцінкою Шемара, з часом цей розрив може досягти однієї години. Водночас для накопичення такої різниці може знадобитися щонайменше тисяча років.

Раніше Новини.LIVE писали, що дослідники створили прототип квантової батареї, здатної заряджатися за фемтосекунди — квадрильйонні частки секунди. Водночас поки пристрій накопичує зовсім небагато енергії та зберігає її лише протягом наносекунд.

Також Новини.LIVE розповідали, що 18-річна Ар'я Сатіш з Ірландії розробила біорозкладний пластик Eco Purge, який під час розкладання вивільняє ферменти для боротьби з мікропластиком. Під час шеститижневих випробувань матеріал руйнувався сам і водночас допомагав розкладати частинки пластику поруч.