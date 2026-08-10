Смартфон почти разрядился: какая функция сохранит батарею дольше

"Режим полета", мобильные данные на смартфоне. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Когда заряд смартфона почти исчерпан, отключение беспроводных соединений может помочь продлить его работу. При этом "Режим полета" и простое отключение мобильного интернета экономят энергию по-разному.

О том, что лучше экономит заряд батареи смартфона — "Режим полета" или отключение мобильных данных, пишет редакция Новини.LIVE.

Что меняется после отключения мобильного интернета

Если отключить мобильные данные, смартфон перестанет передавать информацию через сеть оператора. Приложения не смогут обновляться через 4G или 5G, загружать сообщения и выполнять другие фоновые операции, для которых требуется мобильный интернет.

В то же время телефон продолжит поддерживать связь с базовыми станциями. Пользователь сможет принимать обычные звонки и SMS, а смартфон и дальше будет искать сеть и поддерживать соединение с оператором.

Поэтому отключение мобильных данных может немного снизить расход энергии, но полностью работу сотового модуля не прекращает.

Почему "Режим полета" экономит больше заряда

После активации "Режима полета" смартфон полностью отключается от мобильной сети. В большинстве устройств одновременно отключаются Wi-Fi и Bluetooth, хотя при необходимости их можно активировать отдельно.

Главное отличие заключается в том, что телефон перестает искать базовые станции и пытаться поддерживать с ними связь.

Особенно заметной экономия становится в местах со слабым или нестабильным покрытием. При плохом сигнале смартфон увеличивает мощность передатчика и постоянно ищет доступную сеть, из-за чего батарея разряжается быстрее.

Именно поэтому для максимальной экономии заряда "Режим полета" более эффективен, чем простое отключение мобильного интернета.

Что лучше выбрать в зависимости от ситуации

Если нужно оставаться доступным для звонков и SMS, но мобильный интернет временно не нужен, достаточно отключить передачу данных. Смартфон останется подключенным к сети оператора, но перестанет тратить трафик на мобильный интернет.

Если главная задача — максимально сэкономить заряд, а звонки не нужны, лучше активировать "Режим полета". После этого при необходимости можно отдельно включить Wi-Fi или Bluetooth.

Ранее Новини.LIVE писали, что "Режим полета" может быть полезен не только в самолете. В повседневной жизни эта функция способна помочь с экономией заряда, проблемами со связью и нежелательными уведомлениями.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже новый Android-смартфон может заметно терять заряд за ночь, пока им никто не пользуется. Причиной иногда становится фоновая функция, которая непрерывно ищет доступные беспроводные сигналы.