"Серый" iPhone могут заблокировать за границей: в чём риск и что изменит реестр IMEI

Контрабандные смартфоны. Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Покупка "серого" iPhone или другого смартфона может создать проблему уже после выезда из Украины — устройство рискует не подключиться к местному оператору. В Украине такого механизма блокировки пока нет, однако появление реестра IMEI может усилить контроль за нелегально ввезенной техникой.

О рисках покупки смартфонов, ввезенных с нарушением таможенных правил, в эфире День.LIVE рассказал адвокат Станислав Лифлянчик.

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Чем "серые" смартфоны отличаются от контрабандных

По словам Лифлянчика, в Украине остается много так называемых "серых" смартфонов. Речь идет об устройствах, которые предприниматель приобрел за рубежом, но при ввозе должным образом не растаможил или не уплатил необходимые налоги и сборы.

Отдельная категория — техника, которую пытаются ввезти как товар якобы для личного пользования, хотя фактически она предназначена для дальнейшей продажи.

Покупатель такого смартфона рассчитывает, что нарушение при его ввозе никак не повлияет на дальнейшую работу устройства. В Украине пока, по словам адвоката, законодательного механизма блокировки такой техники нет.

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Однако проблема может проявиться после выезда за границу.

"Украинец рискует тем, что, выехав за границу со своим смартфоном, он окажется в ситуации, когда его смартфон будет заблокирован из-за того, что он пытается подключить его к местному оператору", — пояснил Лифлянчик.

Адвокат отметил, что такой риск может возникнуть при попытке воспользоваться местными мобильными услугами или интернетом.

Что может изменить ситуацию в Украине

По словам Лифлянчика, проблему "серых" и нелегально ввезенных смартфонов в Украине пытаются урегулировать уже около десяти лет. Он обратил внимание на создание в начале сентября реестра IMEI. По его словам, туда должны вноситься идентификаторы телефонов, ввозимых на территорию Украины.

Это может дать покупателям возможность ещё до покупки проверять, попал ли конкретный смартфон в страну законным путём.

"Когда мы покупаем такую технику в магазине, мы можем сами проверять, ввезена ли она, как говорится, по правилам, или же каким-то обманным путем", — отметил адвокат.

Лифлянчик предположил, что в дальнейшем появление такого реестра может стать основой для более жесткого контроля. По его словам, не исключено, что в будущем нелегально ввезенная техника может перестать работать и в Украине, хотя пока такого механизма нет.

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