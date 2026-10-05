"Сірий" iPhone можуть заблокувати за кордоном: у чому ризик і що змінить реєстр IMEI

Контрабандні смартфони. Фото: Бюро економічної безпеки України

Купівля "сірого" iPhone або іншого смартфона може створити проблему вже після виїзду з України — пристрій ризикує не підключитися до місцевого оператора. В Україні такого механізму блокування поки немає, однак поява реєстру IMEI може посилити контроль за нелегально ввезеною технікою.

Про ризики купівлі смартфонів, завезених з порушеннями митних правил, в ефірі День.LIVE розповів адвокат Станіслав Ліфлянчик.

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Чим "сірі" смартфони відрізняються від контрабандних

За словами Ліфлянчика, в Україні залишається багато так званих "сірих" смартфонів. Йдеться про пристрої, які підприємець придбав за кордоном, але під час ввезення належним чином не розмитнив або не сплатив необхідні податки та збори.

Окрема категорія — техніка, яку намагаються ввезти як товар нібито для особистого користування, хоча фактично вона призначена для подальшого продажу.

Покупець такого смартфона розраховує, що порушення під час його ввезення ніяк не вплине на подальшу роботу пристрою. В Україні наразі, за словами адвоката, законодавчого механізму блокування такої техніки немає.

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Проте проблема може проявитися після виїзду за кордон.

"Українець ризикує тим, що, виїхавши за кордон зі своїм смартфоном, він опиниться в ситуації, коли його смартфон буде заблокований через те, що він намагається підключити його до місцевого оператора", — пояснив Ліфлянчик.

Адвокат зазначив, що такий ризик може виникнути при спробі користуватися місцевими мобільними послугами або інтернетом.

Що може змінити ситуацію в Україні

За словами Ліфлянчика, проблему "сірих" і нелегально ввезених смартфонів в Україні намагаються врегулювати вже близько десяти років. Він звернув увагу на створення на початку вересня реєстру IMEI. За його словами, туди мають вносити ідентифікатори телефонів, які ввозяться на територію України.

Це може дати покупцям можливість ще до придбання перевіряти, чи потрапив конкретний смартфон до країни законним шляхом.

"Коли ми купуємо таку техніку в магазині, ми можемо самі перевіряти, чи ввезена вона, як то кажуть, положено, або вона ввезена якимось обманним шляхом", — зазначив адвокат.

Ліфлянчик припустив, що надалі поява такого реєстру може стати основою для жорсткішого контролю. За його словами, не виключено, що в майбутньому нелегально ввезена техніка може перестати працювати і в Україні, хоча наразі такого механізму немає.

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