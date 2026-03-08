Память на телефоне переполнена — как освободить место на Android и iPhone

Приложения на смартфоне и смартфон в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Когда в смартфоне почти не остается свободного пространства, устройство может начать работать нестабильно и медленнее реагировать на действия пользователя. В такие моменты телефон нередко перестает сохранять новые файлы, делать снимки или устанавливать приложения.

Перед очисткой стоит посмотреть, как именно используется внутреннее хранилище. В настройках смартфона обычно есть раздел с распределением памяти, где видно, сколько места занимают приложения, фото, документы, кэш и другие данные. Это помогает быстро определить, что именно перегружает устройство.

Одной из главных причин нехватки места часто становятся установленные программы. Среди них нередко остаются сервисы, которыми давно не пользовались, но они продолжают занимать значительный объем памяти. Удаление ненужных приложений может сразу дать заметный результат.

Большой объем хранилища также занимают фотографии, особенно если речь идет о снимках в высоком качестве. Перенос фото в облачные сервисы вроде Google Фото или iCloud позволяет сохранить файлы и одновременно освободить место на самом устройстве.

Отдельно стоит проверить кэш приложений. Временные файлы накапливаются во время работы программ и со временем могут занимать немало памяти. Очистить их можно через настройки отдельных приложений или системные параметры смартфона.

Еще одна категория, которая часто остается без внимания — загруженные документы. PDF-файлы, DOC-документы и другие вложения нередко сохраняются в памяти после просмотра сайтов, писем или сообщений. Обычно их можно найти в папке с загрузками и удалить вручную.

Быстро заполняют хранилище и медиафайлы из мессенджеров. Фото, видео, GIF-анимации, стикеры и другие вложения накапливаются особенно активно, если в настройках включено автоматическое сохранение. Именно поэтому стоит проверить параметры мессенджеров и при необходимости отключить эту функцию.

