Как скрыть смартфон в Wi-Fi — зачем менять MAC-адрес устройства

Когда на телефоне включен Wi-Fi, он постоянно ищет доступные сети поблизости. Во время такого поиска устройство передает MAC-адрес — уникальный аппаратный идентификатор сетевого модуля, который позволяет беспроводным сетям распознавать одно и то же устройство.

На более новых версиях Android и iOS проблему частично решает рандомизация MAC-адреса. Вместо настоящего идентификатора телефон использует случайный адрес при поиске сетей или подключении к ним.

Этот механизм по умолчанию работает на Android 10 и более новых версиях, а также на iPhone с iOS 14 или более новой системой. Для разных Wi-Fi-сетей устройство может использовать разные случайные MAC-адреса, из-за чего сторонним сетям сложнее связать активность телефона между разными локациями.

На Android проверить это можно в разделе "Настройки" — "Беспроводные соединения" — Wi-Fi, открыв параметры нужной сети. Если там указано Randomized MAC, то используется случайный адрес. Если отображается Phone MAC, сеть видит настоящий аппаратный адрес устройства.

На iPhone аналогичная функция имеет название Private Wi-Fi Address. Она доступна в меню "Настройки" — Wi-Fi в параметрах конкретной сети.

Базовая рандомизация уменьшает отслеживание между разными сетями, но не полностью убирает его в пределах одной и той же точки доступа. Если случайный MAC-адрес закреплен за конкретной сетью, оператор этой сети все равно может узнавать устройство при повторных подключениях.

В Android 12 появилась дополнительная функция — non-persistent randomization. Она позволяет менять случайный MAC-адрес даже для уже сохраненной сети. В таком сценарии одна и та же Wi-Fi-сеть не получает стабильный идентификатор устройства при каждом новом подключении.

Эта опция не активируется автоматически. Она размещена в "Меню разработчика", где нужно включить параметр Wi-Fi non-persistent MAC randomization.

Несмотря на преимущества для приватности, рандомизация MAC-адреса иногда вызывает проблемы с доступом к интернету в отдельных Wi-Fi-сетях. В таких случаях сеть может не пропускать устройство со случайным адресом, и для подключения приходится переключаться на реальный MAC-адрес телефона.

Беспроводной интернет сегодня работает почти непрерывно — большинство гаджетов постоянно остаются подключенными к Wi-Fi. Из-за этого пользователи все чаще задумываются, стоит ли выключать беспроводное соединение на ночь.

Отдельные риски также связаны с подключением к открытым сетям в общественных местах. Wi-Fi в кафе или магазинах может казаться удобным, но такие точки доступа иногда используют для перехвата данных или отслеживания устройств.