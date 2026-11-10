Вид на поверхность Земли из космоса. Фото: NASA Johnson/Flickr

Озоновая дыра над Антарктидой в 2026 году стала седьмой по площади за 48 лет наблюдений. При этом она оказалась не такой глубокой, как другие большие дыры в истории измерений.

Об этом сообщает NASA Earth Observatory, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что такое озоновый слой и озоновая дыра

Озоновый слой расположен в стратосфере и защищает жизнь на Земле: он поглощает ультрафиолетовое излучение. Это излучение повреждает ДНК растений и животных, в том числе людей, а также вызывает солнечные ожоги и рак кожи.

Количество озона измеряют в единицах Добсона (DU). Озоновой дырой называют участок, где этот показатель опускается ниже 220 DU. До 1979 года таких низких значений ученые не наблюдали. В 1985 году исследователи Британской антарктической службы по наземным измерениям на станции Галли сообщили, что природный "солнцезащитный экран" Земли каждую весну резко истончается над Антарктидой. Спутниковые приборы NASA показали, что это явление охватывает территорию масштаба целого континента.

Какой была озоновая дыра в 2026 году

Размер дыры оценивали по ее средней площади с 7 сентября по 13 октября — именно на этот период приходится пик разрушения озона. По этому показателю дыра 2026 года стала седьмой по величине за 48 лет наблюдений. Наибольшей площади за год она достигла 18 сентября.

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Озоновая дыра над Антарктидой. Фото: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Чем холоднее условия в атмосфере, тем больше площадь дыры и тем меньше озона в ее центре. Так произошло и в 2026 году: необычно сильный антарктический полярный вихрь создал идеальные условия для разрушения озона на большой территории. В 2026 году данные собирал прибор OMPS на спутнике NOAA-20.

Как менялась озоновая дыра в прошлые годы

В 1979 году самое низкое значение озона составляло 194 DU, в 1982-м — 173 DU, в 1983-м — 154 DU, в 1985-м — 124 DU. В 1991 году концентрация впервые опустилась ниже 100 DU. Самой глубокой дыра была в 1994 году: 30 сентября показатель упал до 73 DU. Наибольшую площадь зафиксировали в 2006 году. Рекорды глубины и площади еще ни разу не приходились на один и тот же год.

В 2019 году дыра стала самой маленькой с 1982 года: тогда необычные погодные условия в верхних слоях атмосферы над Антарктидой существенно ограничили разрушение озона. За 1995 год данных нет.

Когда восстановится озоновый слой

Озон разрушают хлорфторуглероды (ХФУ). Под действием ультрафиолета они распадаются и высвобождают хлор — очень активный атом, который раз за разом запускает разрушение озона. Еще больший вред наносят соединения брома, хотя их в атмосфере значительно меньше. Около 80% хлора в стратосфере сегодня имеет человеческое, а не природное происхождение.

В 1987 году был принят Монреальский протокол — международное соглашение о постепенном отказе от производства и потребления веществ, разрушающих озоновый слой. В 2018 году ученые сообщили о первых прямых спутниковых доказательствах восстановления озона: с 2005 по 2016 год разрушение озона в антарктические зимние месяцы сократилось на 20%. По оценкам ученых, озоновый слой над Антарктидой вернется к уровню 1980 года в 2070-х годах.

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