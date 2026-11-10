Вид на поверхню Землі з космосу. Фото: NASA Johnson/Flickr

Озонова діра над Антарктидою у 2026 році стала сьомою за площею за 48 років спостережень. Водночас вона виявилася не такою глибокою, як інші великі діри в історії вимірювань.

Про це повідомляє NASA Earth Observatory, пише редакція Новини.LIVE.

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Що таке озоновий шар і озонова діра

Озоновий шар розташований у стратосфері й захищає життя на Землі: він поглинає ультрафіолетове випромінювання. Це випромінювання пошкоджує ДНК рослин і тварин, зокрема людей, а також спричиняє сонячні опіки та рак шкіри.

Кількість озону вимірюють в одиницях Добсона (DU). Озоновою дірою називають ділянку, де цей показник опускається нижче 220 DU. До 1979 року таких низьких значень науковці не спостерігали. У 1985 році дослідники Британської антарктичної служби за наземними вимірюваннями на станції Галлі повідомили, що природний "сонцезахисний екран" Землі щовесни різко тоншає над Антарктидою. Супутникові прилади NASA показали, що це явище охоплює територію масштабу цілого континенту.

Якою була озонова діра у 2026 році

Розмір діри оцінювали за її середньою площею з 7 вересня по 13 жовтня — саме на цей період припадає пік руйнування озону. За цим показником діра 2026 року стала сьомою за величиною за 48 років спостережень. Найбільшої площі за рік вона досягла 18 вересня.

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Озонова діра над Антарктидою. Фото: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Що холодніші умови в атмосфері, то більша площа діри і то менше озону в її центрі. Так сталося і у 2026 році: незвично сильний антарктичний полярний вихор створив ідеальні умови для руйнування озону на великій території. У 2026 році дані збирав прилад OMPS на супутнику NOAA-20.

Як змінювалася озонова діра в минулі роки

У 1979 році найнижче значення озону становило 194 DU, у 1982-му — 173 DU, у 1983-му — 154 DU, у 1985-му — 124 DU. У 1991 році концентрація вперше опустилася нижче 100 DU. Найглибшою діра була у 1994 році: 30 вересня показник упав до 73 DU. Найбільшу площу зафіксували у 2006 році. Рекорди глибини та площі ще жодного разу не припадали на один і той самий рік.

У 2019 році діра стала найменшою з 1982 року: тоді незвичні погодні умови у верхніх шарах атмосфери над Антарктидою суттєво обмежили руйнування озону. За 1995 рік даних немає.

Коли відновиться озоновий шар

Озон руйнують хлорфторвуглеці (ХФВ). Під дією ультрафіолету вони розпадаються та вивільняють хлор — дуже активний атом, який раз у раз запускає руйнування озону. Ще більшої шкоди завдають сполуки брому, хоча їх в атмосфері значно менше. Близько 80% хлору в стратосфері сьогодні має людське, а не природне походження.

У 1987 році ухвалили Монреальський протокол — міжнародну угоду про поступову відмову від виробництва та споживання речовин, що руйнують озоновий шар. У 2018 році науковці повідомили про перші прямі супутникові докази відновлення озону: з 2005 по 2016 рік руйнування озону в антарктичні зимові місяці зменшилося на 20%. За оцінками вчених, озоновий шар над Антарктидою повернеться до рівня 1980 року у 2070-х роках.

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