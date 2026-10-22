Обогреватель. Фото: кадр из видео/YouTube

Подключение электрического обогревателя через обычный удлинитель может привести к перегреву проводки и даже к пожару. Особенно опасным такое решение становится при длительной работе прибора, когда нагрузка на электросеть остается высокой в течение нескольких часов.

Об опасности неправильного подключения обогревателей пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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Почему удлинитель может перегреться от обогревателя

Переносные электрообогреватели потребляют значительно больше энергии, чем большинство мелкой бытовой электроники. Мощность многих популярных моделей составляет примерно 1500 Вт, причем прибор может работать с такой нагрузкой в течение длительного времени.

Проблема возникает, когда для его питания используют удлинитель или сетевой фильтр, не рассчитанный на подобные условия. Даже если на корпусе указана допустимая нагрузка 1800 Вт, это не гарантирует безопасную работу при наличии повреждений или изношенных контактов.

Со временем электрические соединения могут ослабевать, а кабели — перегибаться и повреждаться. Из-за этого отдельные участки проводки начинают нагреваться сильнее. Если к удлинителю одновременно подключены другие приборы, общая нагрузка дополнительно возрастает.

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Особая опасность заключается в том, что перегрев не всегда можно заметить сразу. Иногда первым очевидным признаком неисправности становится запах расплавленной изоляции, а дальнейшее повреждение может привести к короткому замыканию или возгоранию.

Как безопасно подключать и использовать обогреватель

Специалисты рекомендуют подключать электрический обогреватель непосредственно к исправной настенной розетке, рассчитанной на соответствующую мощность. Между прибором и розеткой не должно быть тройников, переходников или сетевых фильтров.

Желательно также не подключать к той же розетке другую мощную технику. Это поможет избежать излишней нагрузки на контакты и снизить риск их перегрева.

Однако правильного подключения недостаточно. При использовании обогревателя следует соблюдать и другие правила:

не оставлять включенный прибор без присмотра, особенно когда дома никого нет;

держать обогреватель подальше от штор, одеял, мебели, одежды и других легковоспламеняющихся предметов;

не использовать устройство в ванной комнате или в помещениях с повышенной влажностью, если оно для этого не предназначено;

выбирать модели с защитой от перегрева и автоматическим отключением;

следить за состоянием домашней электропроводки и установить датчики дыма и угарного газа.

Защитные функции современных обогревателей помогают снизить опасность в случае неисправности или перекрытия вентиляционных отверстий, однако не заменяют соблюдения правил эксплуатации.

Ранее Новини.LIVE писали, что осенью и зимой риск перегрузки удлинителей возрастает из-за активного использования обогревателей и другой мощной бытовой техники. Подключение таких приборов может вызвать чрезмерный нагрев проводки и, в худшем случае, привести к пожару.

Также Новини.LIVE сообщали, что удлинитель не всегда является безопасной альтернативой стационарной розетке. Некоторые электроприборы потребляют столько энергии, что их подключение создает чрезмерную нагрузку на кабель и контакты.