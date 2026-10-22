Обогрівач. Фото: кадр з відео/YouTube

Підключення електричного обігрівача через звичайний подовжувач може закінчитися перегрівом проводки та навіть пожежею. Особливо небезпечним таке рішення стає під час тривалої роботи приладу, коли навантаження на електромережу залишається високим протягом кількох годин.

Про небезпеку неправильного підключення обігрівачів пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Чому подовжувач може перегрітися від обігрівача

Переносні електрообігрівачі споживають значно більше енергії, ніж більшість дрібної побутової електроніки. Потужність багатьох популярних моделей становить приблизно 1500 Вт, причому прилад може працювати з таким навантаженням тривалий час.

Проблема виникає, коли для його живлення використовують подовжувач або мережевий фільтр, не розрахований на подібні умови. Навіть якщо на корпусі зазначене допустиме навантаження 1800 Вт, це не гарантує безпечної роботи за наявності пошкоджень чи зношених контактів.

З часом електричні з'єднання можуть слабшати, а кабелі — перегинатися та пошкоджуватися. Через це окремі ділянки проводки починають нагріватися сильніше. Якщо до подовжувача одночасно підключені інші прилади, загальне навантаження додатково зростає.

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Особлива небезпека полягає в тому, що перегрів не завжди можна помітити одразу. Іноді першою очевидною ознакою несправності стає запах розплавленої ізоляції, а подальше пошкодження може призвести до короткого замикання або займання.

Як безпечно підключати та використовувати обігрівач

Фахівці рекомендують під'єднувати електричний обігрівач безпосередньо до справної настінної розетки, розрахованої на відповідну потужність. Між приладом і розеткою не повинно бути трійників, перехідників або мережевих фільтрів.

Бажано також не підключати до тієї самої розетки іншу потужну техніку. Це допоможе уникнути зайвого навантаження на контакти та зменшити ризик їхнього перегріву.

Однак правильного підключення недостатньо. Під час використання обігрівача варто дотримуватися й інших правил:

не залишати ввімкнений прилад без нагляду, особливо коли вдома нікого немає;

тримати обігрівач подалі від штор, ковдр, меблів, одягу та інших легкозаймистих речей;

не використовувати пристрій у ванній кімнаті або в приміщеннях із підвищеною вологістю, якщо він для цього не призначений;

обирати моделі із захистом від перегріву та автоматичним вимкненням;

стежити за станом домашньої електропроводки та встановити датчики диму й чадного газу.

Захисні функції сучасних обігрівачів допомагають зменшити небезпеку в разі несправності або перекриття вентиляційних отворів, проте не замінюють дотримання правил експлуатації.

Раніше Новини.LIVE писали, що восени та взимку ризик перевантаження подовжувачів зростає через активне використання обігрівачів та іншої потужної побутової техніки. Підключення таких приладів може спричинити надмірне нагрівання проводки й у найгіршому випадку призвести до пожежі.

Також Новини.LIVE розповідали, що подовжувач не завжди є безпечною альтернативою стаціонарній розетці. Деякі електроприлади споживають стільки енергії, що їх підключення створює надмірне навантаження на кабель і контакти.