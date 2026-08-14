Многие неправильно перезагружают Wi-Fi-роутер: как нужно

Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Медленная загрузка страниц и постоянные зависания видео не всегда означают проблему с провайдером. Иногда достаточно правильно перезагрузить роутер, чтобы восстановить нормальную работу домашней сети.

О том, как перезагрузить Wi-Fi-роутер и как часто это стоит делать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Onet.

Как правильно перезагрузить роутер

Роутер нужно полностью отключить от розетки, подождать около минуты, а затем снова подключить к электросети.

После включения устройства следует подождать ещё несколько минут, пока оно полностью загрузится и восстановит подключение к интернету.

Важно оставить роутер без питания как минимум на 30 секунд. Это позволяет остановить все процессы, которые работали на устройстве.

Как часто нужно перезагружать роутер

Специалисты рекомендуют выполнять перезапуск не реже одного раза в месяц. Если проблемы с Wi-Fi уже возникли, перезагрузить устройство следует немедленно.

Роутер фактически представляет собой небольшой компьютер со своей операционной системой, памятью и фоновыми процессами. Со временем его работа может замедляться, что сказывается и на качестве соединения.

Перезапуск помогает удалить временные данные, остановить ошибочные процессы и восстановить полную работоспособность устройства.

Ранее Новини.LIVE писали, что Wi-Fi-роутер во многих домах работает непрерывно, поэтому пользователи часто задаются вопросом, нужно ли выключать его на ночь. Это зависит, прежде всего, от состояния самого устройства и условий, в которых оно работает.

Также Новини.LIVE сообщали, что даже мощный роутер может обеспечивать слабый сигнал и невысокую скорость Wi-Fi из-за неудачного расположения. На качество соединения влияют не только характеристики оборудования, но и место установки маршрутизатора в доме.