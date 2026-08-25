Многие не вынимают зарядку из розетки: 4 причины, почему стоит

Зарядное устройство для смартфона. Фото: Unsplash

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Оставленное в розетке зарядное устройство продолжает потреблять электроэнергию даже без подключенного смартфона. Помимо лишних затрат, неисправный или некачественный адаптер может создавать дополнительные риски.

О том, почему зарядное устройство следует отключать от розетки после использования, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart.

Зарядное устройство может стать причиной возгорания

Современные смартфоны оснащены аппаратными и программными механизмами защиты во время зарядки, однако старые или неисправные зарядные устройства все равно могут представлять опасность.

Проблемы могут возникать не только с адаптером, но и с кабелями, удлинителями и сетевыми фильтрами. В случае неисправности такое оборудование может стать причиной возгорания.

Адаптер продолжает потреблять электроэнергию

Даже когда смартфон не подключен, зарядное устройство в розетке может продолжать потреблять небольшое количество электроэнергии. Это явление называют "фантомным" или "вампирским" потреблением.

По словам экспертов, одно зарядное устройство мощностью 5 Вт потребляет не так много энергии, но в то же время в большинстве домов используется сразу несколько зарядных устройств.

Поврежденное зарядное устройство повышает риск поражения током

Особую опасность могут представлять дешевые адаптеры с тонкими проводами, слабой изоляцией и без тепловой защиты.

Риск возрастает, если на корпусе появились трещины, кабель перетерся или штекер стал плохо держаться. Такие повреждения могут привести к искрению или короткому замыканию.

Постоянное подключение может сократить срок службы зарядного устройства

Отключенный от сети адаптер в меньшей степени подвержен скачкам напряжения.

В большинстве зарядных устройств отсутствует полноценная защита от сильного перенапряжения. Встроенная схема регулирует напряжение для смартфона, но не защищает от удара молнии или значительного скачка напряжения в электросети.

Постоянное нахождение адаптера под напряжением также может влиять на срок службы его компонентов, в частности конденсаторов. В то же время многое зависит от качества самого зарядного устройства и его конструкции.

Ранее Новини.LIVE писали, что поддельное зарядное устройство способно не только повредить смартфон, но и представлять опасность для пользователя из-за риска поражения током или возгорания. Распознать сомнительный адаптер или кабель можно по ряду внешних признаков даже без специального оборудования.

Также Новини.LIVE сообщали, что даже исправное зарядное устройство со временем изнашивается из-за длительного использования. Повреждения кабеля, разъемов или внутренних компонентов могут свидетельствовать о том, что дальнейшая эксплуатация аксессуара уже опасна.