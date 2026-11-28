Ночное звёздное небо. Фото: Drashokk

Геминиды — ежегодный метеорный поток, который появляется, когда Земля проходит сквозь облако частиц, оставленных одним из тел Солнечной системы. Больше всего метеоров в 2026 году ожидают в ночь с 13 на 14 декабря, а Луна на этот раз почти не будет мешать наблюдениям.

Об этом пишут American Meteor Society и EarthSky, пишет редакция Новини.LIVE.

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Когда пик метеорного потока Геминиды в 2026 году

По данным Американского метеорного общества (AMS), поток активен с 4 по 17 декабря 2026 года, а лучшая ночь для наблюдений — с 13 на 14 декабря. EarthSky уточняет, что пик прогнозируют на 5:44 по UTC 14 декабря, то есть в 7:44 по киевскому времени, поэтому метеоры стоит искать в течение всей ночи с 13 на 14 декабря. Радиант — точка, из которой будто вылетают метеоры, — расположен возле яркой звезды Кастор в созвездии Близнецов. Он восходит в середине вечера и поднимается выше всего около 2 часов ночи по местному времени. Именно это время EarthSky называет лучшим для наблюдений в любой части мира.

Геминиды необычны тем, что их создает не комета, как большинство метеорных потоков, а астероид 3200 Фаэтон. По словам EarthSky, он может быть примером "спящей" или угасшей кометы.

Сколько метеоров в час и будет ли мешать Луна

AMS указывает для Геминид зенитное часовое число 150, EarthSky — 120. Это теоретическое количество метеоров при идеальных условиях: когда радиант стоит прямо над головой, а небо совсем темное. На практике, по оценке EarthSky, в темную ночь вблизи пика можно увидеть как минимум 50 метеоров в час или больше. Луна в ночь пика будет освещена лишь на 21%. Это молодой серп, который, по словам EarthSky, не помешает наблюдениям, а фаза первой четверти наступит 17 декабря, уже после пика. Метеоры Геминид часто яркие и цветные, а в атмосферу Земли влетают со скоростью около 35 км/с.

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Как смотреть Геминиды из Украины

Специальное оборудование для наблюдений не нужно. Важнее всего — темное открытое небо подальше от городских огней. Глазам нужно около 20 минут, чтобы привыкнуть к темноте, поэтому EarthSky советует отложить смартфон и другие устройства: их свет сбивает ночное зрение.

Метеоры появляются во всех частях неба, так что смотреть именно на радиант не обязательно. Геминиды — один из лучших потоков для Северного полушария, где находится и Украина. Из Южного полушария их тоже видно, но метеоров там меньше.

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