Нічне зоряне небо. Фото: Drashokk

Гемініди — щорічний метеорний потік, який з'являється, коли Земля проходить крізь хмару частинок, залишених одним із тіл Сонячної системи. Найбільше метеорів у 2026 році очікують у ніч з 13 на 14 грудня, а Місяць цього разу майже не заважатиме спостереженням.

Про це пишуть American Meteor Society та EarthSky, пише редакція Новини.LIVE.

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Коли пік метеорного потоку Гемініди у 2026 році

За даними Американського метеорного товариства (AMS), потік активний з 4 по 17 грудня 2026 року, а найкраща ніч для спостережень — з 13 на 14 грудня. EarthSky уточнює, що пік прогнозують на 5:44 за UTC 14 грудня, тобто о 7:44 за київським часом, тому метеори варто шукати впродовж усієї ночі з 13 на 14 грудня. Радіант — точка, з якої ніби вилітають метеори, — розташований біля яскравої зорі Кастор у сузір'ї Близнят. Він сходить у середині вечора і піднімається найвище близько 2-ї ночі за місцевим часом. Саме цей час EarthSky називає найкращим для спостережень у будь-якій частині світу.

Гемініди незвичні тим, що їх створює не комета, як більшість метеорних потоків, а астероїд 3200 Фаетон. За словами EarthSky, він може бути прикладом "сплячої" або згаслої комети.

Скільки метеорів за годину і чи заважатиме Місяць

AMS вказує для Гемінід зенітне годинне число 150, EarthSky — 120. Це теоретична кількість метеорів за ідеальних умов: коли радіант стоїть просто над головою, а небо зовсім темне. На практиці, за оцінкою EarthSky, у темну ніч поблизу піку можна побачити щонайменше 50 метеорів за годину або більше. Місяць у ніч піку буде освітлений лише на 21%. Це молодий серп, який, за словами EarthSky, не завадить спостереженням, а фаза першої чверті настане 17 грудня, вже після піку. Метеори Гемінід часто яскраві й кольорові, а в атмосферу Землі влітають зі швидкістю близько 35 км/с.

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Спеціальне обладнання для спостережень не потрібне. Найважливіше — темне відкрите небо подалі від міських вогнів. Очам потрібно близько 20 хвилин, щоб звикнути до темряви, тому EarthSky радить відкласти смартфон та інші пристрої: їхнє світло збиває нічний зір.

Метеори з'являються в усіх частинах неба, тож дивитися саме на радіант не обов'язково. Гемініди — один із найкращих потоків для Північної півкулі, де розташована й Україна. З Південної півкулі їх теж видно, але метеорів там менше.

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