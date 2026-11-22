Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото: NASA

Вещество межзвездной кометы 3I/ATLAS может быть старше Солнечной системы на несколько миллиардов лет. На это указывают сразу два исследования с телескопом James Webb: одно изучало воду в комете, второе метан.

Об этом пишет ScienceAlert, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько лет может быть комете 3I/ATLAS

Ученые оценивают возраст по химическому составу газов, которые испаряются из кометы, когда ее греет Солнце. По версии ScienceAlert, звездная система, в которой образовалась 3I/ATLAS, могла сформироваться более чем за 7 млрд лет до того, как зажглось Солнце. То есть комета могла странствовать по космосу 7 млрд лет еще до появления Солнечной системы. Возможно, она родилась возле одной из старейших звезд Млечного Пути.

Похожую оценку ранее дала другая команда. В июне 2026 года ESA сообщило об исследовании группы Мартина Кординера из NASA, согласно которому комета могла сформироваться 10-12 млрд лет назад. Для сравнения, Солнце образовалось около 4,5 млрд лет назад.

Как ученые определили, что комета такая древняя

Главная подсказка в углероде. Когда поколения звезд умирают, в частности взрываются как сверхновые, они постепенно обогащают галактику более тяжелыми элементами, среди них углеродом-13. В 3I/ATLAS его очень мало. Значит, комета образовалась в древней Вселенной, которая еще не успела накопить эти элементы. Солнце сформировалось позже, поэтому в Солнечной системе углерода-13 больше.

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Вторая подсказка в тяжелом водороде, дейтерии. Исследование группы Натана Рота, опубликованное 23 октября 2026 года в журнале Nature Astronomy, показало, что в метане кометы его доля составляет около 3,18%. Это больше, чем в любом теле Солнечной системы, и в 13 раз больше, чем у кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. В воде кометы дейтерия, по данным команды Кординера, примерно в 30 раз больше, чем в кометах Солнечной системы.

Исследователи пишут, что такой состав соответствует льду, который образовался в очень холодной среде, бедной тяжелыми элементами и с сильным космическим излучением. Телескоп наблюдал комету в конце декабря 2025 года, когда она находилась примерно в 2,5 раза дальше от Солнца, чем Земля.

Ранее Новини.LIVE писали, что комета 3I/ATLAS при приближении к Солнцу могла потерять поверхностный слой толщиной в десятки метров. Астрономы пытаются выяснить, открыл ли нагрев первичное вещество, которое хранит подсказки о происхождении объекта.

Также Новини.LIVE рассказывали, что черные дыры не всегда расположены в центре галактик. Некоторые галактики могут казаться лишенными массивной черной дыры в центре, хотя на самом деле она может находиться далеко от ядра. Новое исследование показало, как слияния галактик смещают черные дыры и почему некоторые из них могут миллиарды лет оставаться вдали от центральных областей.