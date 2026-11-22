Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото: NASA

Речовина міжзоряної комети 3I/ATLAS може бути старшою за Сонячну систему на кілька мільярдів років. На це вказують одразу два дослідження з телескопом James Webb: одне вивчало воду в кометі, друге метан.

Про це пише ScienceAlert, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки років може бути кометі 3I/ATLAS

Вчені оцінюють вік за хімічним складом газів, які випаровуються з комети, коли її гріє Сонце. За версією ScienceAlert, зоряна система, в якій утворилася 3I/ATLAS, могла сформуватися більш ніж за 7 млрд років до того, як засвітилося Сонце. Тобто комета могла мандрувати космосом 7 млрд років ще до появи Сонячної системи. Можливо, вона народилася біля однієї з найстаріших зір Чумацького Шляху.

Схожу оцінку раніше дала інша команда. У червні 2026 року ESA повідомило про дослідження групи Мартіна Кордінера з NASA, за яким комета могла сформуватися 10-12 млрд років тому. Для порівняння, Сонце утворилося близько 4,5 млрд років тому.

Як вчені визначили, що комета така давня

Головна підказка у вуглеці. Коли покоління зір помирають, зокрема вибухають як наднові, вони поступово збагачують галактику важчими елементами, серед них вуглецем-13. У 3I/ATLAS його дуже мало. Отже, комета утворилася в давньому Всесвіті, який ще не встиг накопичити ці елементи. Сонце сформувалося пізніше, тому в Сонячній системі вуглецю-13 більше.

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Друга підказка у важкому водні, дейтерії. Дослідження групи Натана Рота, опубліковане 23 жовтня 2026 року в журналі Nature Astronomy, показало, що в метані комети його частка становить близько 3,18%. Це більше, ніж у будь-якому тілі Сонячної системи, і в 13 разів більше, ніж у комети 67P/Чурюмова-Герасименко. У воді комети дейтерію, за даними команди Кордінера, приблизно в 30 разів більше, ніж у кометах Сонячної системи.

Дослідники пишуть, що такий склад відповідає льоду, який утворився в дуже холодному середовищі, бідному на важкі елементи і з сильним космічним випромінюванням. Телескоп спостерігав комету наприкінці грудня 2025 року, коли вона була приблизно у 2,5 раза далі від Сонця, ніж Земля.

Раніше Новини.LIVE писали, що комета 3I/ATLAS під час наближення до Сонця могла втратити поверхневий шар завтовшки десятки метрів. Астрономи намагаються з'ясувати, чи відкрило нагрівання первісну речовину, яка зберігає підказки про походження об'єкта.

Також Новини.LIVE розповідали, що чорні діри не завжди розташовані в центрі галактик. Деякі галактики можуть здаватися такими, що не мають масивної чорної діри в центрі, хоча насправді вона може бути далеко від ядра. Нове дослідження показало, як злиття галактик зміщують чорні діри і чому деякі з них можуть мільярди років залишатися далеко від центральних областей.