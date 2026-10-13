Почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2026 году: 3 причины отказаться от Android

Кнопочный телефон Nokia в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Кнопочные телефоны могут стать альтернативой обычным смартфонам для тех, кто хочет меньше времени проводить перед экраном, но при этом оставаться на связи. Такие устройства привлекают длительным временем автономной работы, компактными размерами и меньшей зависимостью от приложений, которые собирают данные пользователей.

О том, почему кнопочные телефоны до сих пор могут быть удобнее смартфонов, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Кнопочные телефоны дольше работают без подзарядки

Одним из главных преимуществ кнопочных моделей остается экономное потребление электроэнергии. В отличие от современных смартфонов, им не нужны большие дисплеи с высокой частотой обновления и значительные ресурсы для работы многочисленных приложений.

Благодаря более простому программному обеспечению такие устройства могут обходиться аккумуляторами меньшей ёмкости. В то же время это не мешает отдельным моделям работать без подзарядки примерно неделю.

Конечно, автономность зависит от характеристик конкретного телефона. Одни устройства выдерживают несколько дней, другие могут оставаться включенными значительно дольше.

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Компактные размеры делают телефон более удобным

Современные смартфоны с большими дисплеями не всегда удобно носить с собой. Некоторые модели сложно поместить в обычный карман, из-за чего пользователям приходится учитывать габариты устройства даже при выборе одежды.

Кнопочные телефоны, как правило, не имеют такой проблемы. Благодаря небольшим размерам они занимают меньше места, удобнее лежат в руке и не создают лишних неудобств во время движения.

Кнопочные телефоны могут собирать меньше личных данных

Еще одна причина обратить внимание на более простые телефоны — конфиденциальность. Современные смартфоны поддерживают большое количество приложений, часть которых отслеживает поведение пользователей и использует полученную информацию для персонализации рекламы.

Кнопочные модели обычно имеют значительно меньший набор программ. Из-за этого количество сервисов, способных собирать информацию об активности владельца, также может быть меньше.

Впрочем, кнопочный телефон не гарантирует полной анонимности. Операторы мобильной связи все равно получают информацию, связанную с использованием сети.

Кроме того, некоторые кнопочные устройства работают на Android и поддерживают мессенджеры, в частности WhatsApp и Messenger. В таком случае преимущества в плане конфиденциальности могут быть менее заметными.

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Также Новини.LIVE сообщали, что, несмотря на популярность iPhone, именно кнопочные телефоны Nokia до сих пор удерживают рекорд мировых продаж. В свое время эти модели завоевали массовое признание благодаря невысокой стоимости, простоте использования и надежности.