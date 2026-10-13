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Головна Техно Кнопкові телефони повертаються: чому варто перейти на них

Кнопкові телефони повертаються: чому варто перейти на них

Ua ru
13 жовтня 2026 11:41
Чому варто перейти на кнопковий телефон у 2026 році: 3 причини покинути Android
Кнопковий телефон Nokia в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Кнопкові телефони можуть стати альтернативою звичайним смартфонам для тих, хто хоче менше часу проводити перед екраном, але залишатися на зв'язку. Такі пристрої приваблюють тривалою автономністю, компактними розмірами та меншою залежністю від застосунків, які збирають дані користувачів.

Про те, чому кнопкові телефони досі можуть бути зручнішими за смартфони, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Кнопкові телефони довше працюють без зарядки

Однією з головних переваг кнопкових моделей залишається економне споживання електроенергії. На відміну від сучасних смартфонів, їм не потрібні великі дисплеї з високою частотою оновлення та значні ресурси для роботи численних застосунків.

Завдяки простішому програмному забезпеченню такі пристрої можуть обходитися акумуляторами меншої місткості. Водночас це не заважає окремим моделям працювати без підзарядки приблизно тиждень.

Звичайно, автономність залежить від характеристик конкретного телефона. Одні пристрої витримують кілька днів, інші можуть залишатися увімкненими значно довше.

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Компактні розміри роблять телефон зручнішим

Сучасні смартфони з великими дисплеями не завжди зручно носити із собою. Деякі моделі складно помістити у звичайну кишеню, через що користувачам доводиться враховувати габарити пристрою навіть під час вибору одягу.

Кнопкові телефони зазвичай позбавлені такої проблеми. Завдяки невеликим розмірам вони займають менше місця, зручніше лежать у руці та не створюють зайвих незручностей під час руху.

Кнопкові телефони можуть збирати менше особистих даних

Ще одна причина звернути увагу на простіші телефони — конфіденційність. Сучасні смартфони підтримують велику кількість застосунків, частина яких відстежує поведінку користувачів та використовує отриману інформацію для персоналізації реклами.

Кнопкові моделі зазвичай мають значно менший набір програм. Через це кількість сервісів, здатних збирати інформацію про активність власника, також може бути меншою.

Втім, кнопковий телефон не гарантує повної анонімності. Оператори мобільного зв'язку все одно отримують інформацію, пов'язану з використанням мережі.

Крім того, деякі кнопкові пристрої працюють на Android і підтримують месенджери, зокрема WhatsApp та Messenger. У такому разі переваги щодо конфіденційності можуть бути менш помітними.

Раніше Новини.LIVE писали, що легендарна Nokia 3210 зразка 1999 року може отримати друге життя зі збереженням оригінального зовнішнього вигляду. Ентузіаст працює над новою платою, яка дозволить осучаснити можливості телефона без кардинальної зміни його дизайну.

Також Новини.LIVE розповідали, що попри популярність iPhone, саме кнопкові телефони Nokia досі утримують рекорд світових продажів. Свого часу ці моделі здобули масове визнання завдяки невисокій вартості, простоті використання та надійності.

кнопкові телефони функції смартфона Android-смартфон
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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