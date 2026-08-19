Кнопочные телефоны возвращаются: почему стоит перейти на них

Кнопочный телефон BlackBerry. Фото: Unsplash

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Кнопочные телефоны могут стать альтернативой для тех, кто хочет меньше времени проводить со смартфоном, но не готов полностью отказаться от современных функций. Некоторые модели на Android поддерживают приложения и при этом остаются более компактными и автономными.

О том, какие преимущества имеют кнопочные телефоны и почему на них стоит обратить внимание, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кнопочные телефоны дольше работают без подзарядки

Даже функциональный кнопочный телефон обычно потребляет меньше энергии, чем смартфон. У таких устройств нет больших дисплеев с частотой обновления более 60 Гц и энергоемкого программного обеспечения.

Точная автономность зависит от конкретной модели. Благодаря невысокому энергопотреблению в компактном корпусе может использоваться аккумулятор меньшей емкости, чем в современных смартфонах.

Некоторые кнопочные телефоны способны работать около недели на одном заряде, другие — несколько дней. В любом случае заряжать их может понадобиться реже, чем обычный смартфон.

Кнопочный телефон легче носить с собой

Современные смартфоны становятся всё больше, из-за чего не всегда удобно помещаются в кармане.

Компактный кнопочный телефон занимает меньше места, удобнее лежит в руке и может быть более практичным, например, во время пробежки.

Кнопочные телефоны могут в меньшей степени отслеживать активность

Некоторые кнопочные телефоны на Android поддерживают WhatsApp, Messenger и другие приложения крупных технологических компаний, поэтому полностью конфиденциальными такие устройства назвать нельзя.

В то же время они обычно не поддерживают большинство популярных приложений, которые могут собирать информацию о поведении пользователя.

Из-за меньшего количества установленных сервисов кнопочный телефон потенциально может собирать меньше данных о том, куда ходит пользователь, что читает, о чем говорит и что покупает.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон хранит немало конфиденциальной информации. Необычные изменения в работе устройства могут свидетельствовать о постороннем доступе или появлении шпионского программного обеспечения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже не самый новый смартфон может ещё несколько лет справляться с повседневными задачами. В то же время отдельные привычки пользователя способны быстрее изнашивать аккумулятор, повреждать корпус и ухудшать работу системы.