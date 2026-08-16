Худшие привычки пользователей Android: что замедляет работу смартфона

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Даже владельцы Android-смартфонов с хорошими характеристиками часто используют лишь часть доступных возможностей. Некоторые отключенные функции и стандартные настройки могут сделать повседневное использование устройства менее удобным.

О десяти распространённых ошибках пользователей Android и функциях, которые могут улучшить работу со смартфоном, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Не используют разблокировку по лицу и Extend Unlock

Большинство Android-смартфонов оснащены сканером отпечатков пальцев, но разблокировка по лицу может быть удобна, когда руки мокрые или заняты.

Функция Extend Unlock, которая ранее называлась Smart Lock, позволяет оставлять смартфон разблокированным в доверенных условиях — например, дома, когда вы держите устройство в руках или после подключения к смарт-часам или автомобилю.

Остаются стандартные 60 Гц

Даже смартфон с поддержкой 90 или 120 Гц может по умолчанию работать на частоте 60 Гц для экономии заряда.

Повышенная частота обновления делает прокрутку страниц, игры и взаимодействие с интерфейсом более плавными.

Не используют функцию Dual Apps

Владельцам нескольких аккаунтов в Telegram, Facebook или Instagram может пригодиться функция Dual Apps.

Она создает вторую копию приложения и позволяет пользоваться разными аккаунтами без постоянного переключения между ними.

Игнорируют защиту аккумулятора

Аккумулятор смартфона постепенно теряет емкость, а функция защиты аккумулятора помогает замедлить этот процесс.

Она ограничивает зарядку примерно на уровне 80%, помогая предотвратить перегрев и износ батареи.

Не настраивают Digital Wellbeing

Digital Wellbeing позволяет контролировать время использования смартфона, устанавливать ограничения для отдельных приложений и активировать режим сосредоточения.

Функция "Bedtime Mode" перед сном переводит дисплей в оттенки серого и отключает уведомления.

Оставляют стандартные рингтоны и звуки уведомлений

Отдельные мелодии звонка для контактов позволяют понять, кто звонит, даже не доставая смартфон.

Различные звуки можно устанавливать и для приложений, чтобы быстрее отличать важные уведомления от менее важных.

Не изменяют панель быстрых настроек

Расположение кнопок в панели быстрых настроек Android можно изменить в соответствии с собственными потребностями.

На панель можно вынести функции, которые используются чаще всего, например заметки, сканер QR-кодов или управление телевизором.

Не включают историю уведомлений

После закрытия уведомления Android по умолчанию удаляет его с панели.

Включенная история уведомлений позволяет вернуться к случайно удалённым сообщениям, а также просматривать удалённые сообщения в Telegram.

Игнорируют Split-Screen и PiP

Режим разделенного экрана позволяет одновременно работать в двух приложениях. Например, можно просматривать календарь и параллельно набирать сообщение.

Режим "картинка в картинке" (PiP) позволяет оставить видео или Google Maps поверх других открытых приложений.

Не открывают меню "Для разработчиков"

Меню для разработчиков содержит дополнительные настройки, которые могут влиять на работу смартфона.

Например, уменьшение анимации ускоряет взаимодействие с устройством, а Force Dark Mode позволяет активировать тёмный режим даже в приложениях, которые его не поддерживают.

Многие из этих возможностей Android по умолчанию отключены, хотя их активация может сделать использование смартфона более удобным.

Ранее Новини.LIVE писали, что замедление работы Android-смартфона не обязательно свидетельствует о его устаревании или неисправности. На производительность могут влиять временные файлы приложений и браузера, которые постепенно накапливаются и занимают место в хранилище.

Также Новини.LIVE сообщали, что срок программной поддержки Android-смартфонов существенно зависит от производителя. Google и Samsung для актуальных моделей предлагают 6-7 лет обновлений, тогда как некоторые бренды ограничиваются лишь одним или двумя крупными обновлениями системы.