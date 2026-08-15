Как правильно выбрать кабель и адаптер для быстрой зарядки

Зарядное устройство и зарядный кабель для смартфона. Фото: Unsplash

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Даже смартфон с разъемом USB-C может заряжаться значительно медленнее, чем заявляет производитель. Максимальная скорость зависит сразу от трех факторов — возможностей самого устройства, адаптера и кабеля.

О том, как правильно подобрать кабель и адаптер для быстрой зарядки, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал.

Адаптер должен поддерживать необходимую мощность

Сам разъем USB-C не гарантирует максимальную скорость зарядки. Если блок питания не поддерживает необходимую мощность, смартфон получит только столько энергии, сколько адаптер способен отдать.

Например, Samsung Galaxy S26 Ultra поддерживает проводную зарядку мощностью до 60 Вт, но в комплекте идет только кабель, поэтому соответствующий адаптер нужно покупать отдельно. OnePlus 13 в некоторых странах, напротив, поставляется с устройством быстрой зарядки.

Использовать адаптер мощнее, чем требуется смартфону, безопасно — система сама ограничит потребление до допустимого уровня. Зато дешевые или устаревшие блоки питания могут снижать скорость зарядки.

Неподходящий кабель может ограничить скорость

Даже мощный адаптер не обеспечит быструю зарядку, если кабель не поддерживает необходимые характеристики.

Стоит обращать внимание на поддержку USB Power Delivery (PD) или Qualcomm Quick Charge. Значение имеет и конструкция: более толстые провода с меньшим сечением лучше проводят энергию.

На скорость может влиять и длина. В очень длинных кабелях, например около 2 м, сигнал может ухудшаться, из-за чего зарядка замедляется.

Для устройств мощностью до 60 Вт обычно достаточно кабеля на 3 А, тогда как для ноутбуков на 100 Вт нужен вариант на 5 А.

Перегрев заставляет смартфон заряжаться медленнее

На скорость зарядки влияют и условия зарядки. Если смартфон перегревается, система может автоматически снижать мощность.

Это может произойти, если устройство лежит под прямыми солнечными лучами или находится в толстом чехле, который удерживает тепло.

Во время зарядки также лучше не запускать ресурсоемкие приложения в фоновом режиме и оставлять смартфон в прохладном месте.

Правильно подобранные аксессуары позволяют заметно сократить время у розетки. iPhone 17 Pro Max с адаптером на 40 Вт набирает примерно 50% заряда за 20 минут, Google Pixel 10 Pro XL с 45-ваттным зарядным устройством — до 70% за полчаса, а Samsung Galaxy TriFold будет поддерживать 45 Вт и сможет восстановить половину заряда примерно за 30 минут.

Ранее Новини.LIVE писали, что регулярная зарядка смартфона до 100% или полная разрядка аккумулятора может ускорять его износ. Чтобы дольше сохранять ресурс аккумулятора, специалисты советуют поддерживать заряд в более благоприятном диапазоне.

Также Новини.LIVE сообщали, что даже новый Android-смартфон может заметно терять заряд в течение ночи без активного использования. Одной из причин может быть фоновая функция, которая постоянно ищет доступные беспроводные сигналы.