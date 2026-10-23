Смартфоны в магазине. Фото: кадр из видео/YouTube

Большинство украинцев не спешат обновлять смартфоны и готовы пользоваться ими до появления серьезных неисправностей. В то же время ожидаемое подорожание электроники не побуждает людей покупать новые гаджеты заранее, ведь для многих главным препятствием остается их стоимость.

О результатах опроса Rakuten Viber пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на NV.

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Как часто украинцы меняют смартфоны

По результатам опроса, 60% респондентов покупают новый телефон реже, чем раз в четыре года. Они готовы продолжать пользоваться старым устройством, пока оно окончательно не выйдет из строя.

Еще 15% участников меняют смартфон раз в два-четыре года. Зато лишь 1% старается приобрести новую модель сразу после ее появления в продаже, то есть примерно каждый год.

Отдельную группу составляют 18% опрошенных, которые обычно получают телефоны в подарок, а не покупают самостоятельно. Еще 6% отметили, что скорее потратят деньги на другую технику, например ноутбук или компьютер.

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Как подорожание техники повлияет на покупки

Несмотря на прогнозы о росте стоимости электроники, 74% участников опроса не планируют покупать гаджеты заранее. Они объяснили, что не имеют достаточно денег для приобретения новой техники даже по нынешним ценам.

В то же время 16% респондентов заявили, что возможное подорожание никак не изменит их планы. Еще 5% готовы приобрести нужные устройства заранее, чтобы избежать более значительных расходов в будущем.

Часть украинцев рассматривает другие способы экономии. В частности, 3% опрошенных в случае повышения цен будут отдавать предпочтение подержанной технике. Еще 2% допускают оформление кредита, чтобы приобрести новое устройство до подорожания.

Исследование Rakuten Viber проводилось в формате анонимного онлайн-опроса, в котором приняли участие более 20 тысяч респондентов. Наиболее представленной была возрастная группа от 34 до 45 лет, а более половины участников составляли люди моложе 45 лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что высокая цена флагманского смартфона обычно объясняется не только престижностью бренда, но и более производительным процессором, более качественным дисплеем, расширенными возможностями камер и другими технологиями. Однако в полной мере оценить эти преимущества смогут прежде всего пользователи, которые много играют, активно снимают видео или рассчитывают на длительную эксплуатацию устройства.

Также Новини.LIVE сообщали, что спешить выбрасывать коробку от новой техники не всегда стоит, даже если она занимает лишнее место дома. Оригинальная упаковка может пригодиться при возврате покупки, помочь избежать дополнительных расходов и повысить стоимость устройства при последующей продаже.