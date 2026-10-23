Смартфони у магазині. Фото: кадр з відео/YouTube

Більшість українців не поспішають оновлювати смартфони та готові користуватися ними до появи серйозних несправностей. Водночас очікуване подорожчання електроніки не спонукає людей купувати нові гаджети заздалегідь, адже для багатьох головною перешкодою залишається їхня вартість.

Про результати опитування Rakuten Viber пише редакція Новини.LIVE з посиланням на NV.

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Як часто українці змінюють смартфони

За результатами опитування, 60% респондентів купують новий телефон рідше ніж раз на чотири роки. Вони готові продовжувати користуватися старим пристроєм, доки той остаточно не вийде з ладу.

Ще 15% учасників змінюють смартфон раз на два-чотири роки. Натомість лише 1% намагається придбати нову модель одразу після її появи у продажу, тобто приблизно щороку.

Окрему групу становлять 18% опитаних, які зазвичай отримують телефони в подарунок, а не купують самостійно. Ще 6% зазначили, що радше витратять гроші на іншу техніку, наприклад ноутбук або комп'ютер.

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Як подорожчання техніки вплине на покупки

Попри прогнози щодо зростання вартості електроніки, 74% учасників опитування не планують купувати гаджети наперед. Вони пояснили, що не мають достатньо грошей для придбання нової техніки навіть за нинішніми цінами.

Водночас 16% респондентів заявили, що можливе подорожчання ніяк не змінить їхніх планів. Ще 5% готові придбати потрібні пристрої завчасно, щоб уникнути більших витрат у майбутньому.

Частина українців розглядає інші способи заощадження. Зокрема, 3% опитаних у разі підвищення цін віддаватимуть перевагу вживаній техніці. Ще 2% допускають оформлення кредиту, щоб придбати новий пристрій до подорожчання.

Дослідження Rakuten Viber проводили у форматі анонімного онлайн-опитування, в якому взяли участь понад 20 тисяч респондентів. Найбільш представленою була вікова група від 34 до 45 років, а понад половину учасників становили люди молодші за 45 років.

Раніше Новини.LIVE писали, що висока ціна флагманського смартфона зазвичай пояснюється не лише престижністю бренду, а й продуктивнішим процесором, якіснішим дисплеєм, розширеними можливостями камер та іншими технологіями. Однак повною мірою оцінити ці переваги зможуть насамперед користувачі, які багато грають, активно знімають відео або розраховують на тривалу експлуатацію пристрою.

Також Новини.LIVE розповідали, що поспішати викидати коробку від нової техніки не завжди варто, навіть якщо вона займає зайве місце вдома. Оригінальна упаковка може стати в пригоді під час повернення покупки, допомогти уникнути додаткових витрат і зробити пристрій дорожчим під час подальшого продажу.