Google представила клавиатуру Gboard Kuru Kuru: клавиши сами подъезжают к пальцам

Вертикальная клавиатура. Фото: Google

Команда Google Gboard представила необычную DIY-клавиатуру, в которой клавиши сами подвигаются к руке пользователя по конвейерной ленте. Устройство получило название Gboard Kuru Kuru и рассчитано даже на ввод текста одной рукой или одним пальцем.

О том, как работает необычная клавиатура Gboard и можно ли её приобрести, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Google Japan Blog.

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Как работает клавиатура Gboard Kuru Kuru

В обычных клавиатурах пользователю приходится перемещать руки между клавишами. В новой концепции Google этот принцип перевернули: движется сама клавиатура, а человек остаётся на месте.

Клавиши расположены на двух конвейерных лентах, которые прокручиваются и подводят нужные символы к руке. Пользователю остается нажать нужную клавишу в тот момент, когда она окажется перед ним.

На каждой ленте расположено по 29 клавиш. Конструкция позволяет напрямую вводить как заглавные, так и строчные буквы.

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Одной рукой можно набирать все символы, оставляя вторую свободной для мыши или других дел. В Google шутят, что при желании можно установить сразу две такие клавиатуры и работать обеими руками.

Команда также рассматривает различные цветовые варианты, скоростной режим, более длинную версию с поддержкой большего количества символов и более компактный вариант для переноски.

Цвета клавиатуры Gboard Kuru Kuru. Фото: Google

Можно ли купить необычную клавиатуру Google

В продажу Gboard Kuru Kuru выпускать не планируют. В то же время Google опубликовала чертежи устройства в открытом доступе, поэтому желающие могут самостоятельно собрать аналогичную клавиатуру.

Проект представили 1 октября не случайно. В Google пояснили, что дату выбрали в честь распространённой 101-клавишной клавиатуры — число 101 соотнесли с датой 10/1.

Это уже 15-я необычная концепция клавиатуры от команды Gboard, которая регулярно экспериментирует с альтернативными способами ввода текста.

Ранее Новини.LIVE писали, что характерный красный элемент клавиатуры между клавишами G, H и B на ноутбуках Lenovo ThinkPad является не кнопкой, а отдельным средством навигации. TrackPoint работает как миниатюрный джойстик и позволяет управлять курсором без тачпада или мыши.

Также Новини.LIVE рассказывали, что стандартная клавиатура iPhone имеет не только автозамену и базовые настройки. Начиная с iOS 18, она умеет выполнять простые вычисления и конвертировать единицы измерения непосредственно во время ввода текста.