Google показала клавіатуру Gboard Kuru Kuru: клавіші самі рухаються до пальців

Вертикальна клавіатура. Фото: Google

Команда Google Gboard представила незвичайну DIY-клавіатуру, в якій клавіші самі рухаються до руки користувача по конвеєрній стрічці. Пристрій отримав назву Gboard Kuru Kuru та розрахований навіть на введення тексту однією рукою або одним пальцем.

Про те, як працює незвичайна клавіатура Gboard та чи можна її придбати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Google Japan Blog.

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Як працює клавіатура Gboard Kuru Kuru

У звичайних клавіатурах користувачеві доводиться переміщувати руки між клавішами. У новій концепції Google цей принцип перевернули: рухається сама клавіатура, а людина залишається на місці.

Клавіші розміщені на двох конвеєрних стрічках, які прокручуються та підводять потрібні символи до руки. Користувачеві залишається натиснути потрібну клавішу в момент, коли вона опиниться перед ним.

На кожній стрічці розташовано по 29 клавіш. Конструкція дозволяє безпосередньо вводити як великі, так і малі літери.

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Однією рукою можна набирати всі символи, залишаючи другу вільною для миші або інших справ. У Google жартують, що за бажання можна встановити одразу дві такі клавіатури та працювати обома руками.

Команда також розглядає різні кольорові варіанти, швидкісний режим, довшу версію з підтримкою більшої кількості символів і компактніший варіант для перенесення.

Кольори клавіатури Gboard Kuru Kuru. Фото: Google

Чи можна купити незвичайну клавіатуру Google

У продаж Gboard Kuru Kuru випускати не планують. Водночас Google опублікувала креслення пристрою у відкритому доступі, тому охочі можуть самостійно зібрати аналогічну клавіатуру.

Проєкт представили 1 жовтня не випадково. У Google пояснили, що дату обрали на честь поширеної 101-клавішної клавіатури — число 101 співвіднесли з датою 10/1.

Це вже 15-та незвичайна концепція клавіатури від команди Gboard, яка регулярно експериментує з альтернативними способами введення тексту.

Раніше Новини.LIVE писали, що характерний червоний елемент клавіатури між клавішами G, H і B на ноутбуках Lenovo ThinkPad є не кнопкою, а окремим засобом навігації. TrackPoint працює як мініатюрний джойстик і дозволяє керувати курсором без тачпада чи миші.

Також Новини.LIVE розповідали, що стандартна клавіатура iPhone має не лише автозаміну та базові налаштування. Починаючи з iOS 18, вона вміє виконувати прості обчислення та конвертувати одиниці безпосередньо під час введення тексту.