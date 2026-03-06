MacBook Neo — 7 функций, которые убрала Apple ради доступной цены

Ноутбук MacBook Neo. Фото: кадр из видео/YouTube

MacBook Neo занял нишу самого доступного ноутбука Apple и вышел с заметно более скромным набором возможностей, чем другие модели линейки. Снижение цены до уровня 599 долларов, а для студентов — ниже 500 долларов, потребовало ряда технических уступок.

О том, какие функции потерял доступный MacBook, пишет Lifehacker.

Без Touch ID в базовой версии

Начальная конфигурация MacBook Neo не имеет Touch ID, поэтому для входа и подтверждения действий придется каждый раз вводить пароль вручную. Версия с этим датчиком стоит на 100 долларов дороже и одновременно получает 512 ГБ накопителя, тогда как базовая модель имеет только 256 ГБ.

Без подсветки клавиатуры

Еще одним упрощением стало отсутствие подсветки клавиатуры. Для ноутбуков Apple это давно привычная функция, особенно для работы в темноте или при слабом освещении, но в Neo от нее отказались для снижения стоимости.

Без True Tone

MacBook Neo также не поддерживает True Tone. Из-за отсутствия датчика внешнего освещения дисплей не может автоматически подстраивать цвета и яркость под условия вокруг, как это делают другие модели MacBook.

Без выбора оперативной памяти

Отдельным компромиссом стала память. Для MacBook Neo не предусмотрено конфигураций с большим объемом оперативной памяти, поэтому пользователи ограничены 8 ГБ ОЗУ. Для базовых сценариев этого должно хватить, но при большом количестве одновременно открытых программ это может стать слабым местом в будущем.

Без быстрой зарядки

Ноутбук не получил поддержку быстрой зарядки. В комплекте поставляется 20-ваттный USB-C адаптер, который работает с батареей на 36,5 Вт-ч. Для сравнения, у MacBook Air с чипом M5 аккумулятор имеет емкость 53,8 Вт-ч.

Без Thunderbolt

Среди интерфейсов у MacBook Neo есть два USB-C порта, один с поддержкой USB 3 и еще один с USB 2, но без Thunderbolt. Для большинства пользователей это не станет проблемой, однако аксессуары, док-станции и внешние дисплеи, требующие именно Thunderbolt, с этой моделью работать не будут.

Без трекпада Force Touch

Apple также отказалась от трекпада Force Touch. Это означает, что панель не поддерживает нажатия с определением силы, а вместе с этим — некоторые привычные для других MacBook жесты и функции Force Click.

Каких еще функций не хватает

Кроме основных ограничений, у MacBook Neo нет ещё нескольких возможностей, на которые могут обратить внимание более требовательные пользователи. Модель не поддерживает Center Stage для фронтальной камеры, дисплей Wide Color (P3), Neural Accelerators, систему из четырех динамиков и массив из трех микрофонов — вместо этого здесь установлены два динамика и два микрофона. Также 3,5-мм разъем не рассчитан на высокоомные наушники, отсутствует Wi-Fi 7 и нет поддержки динамического отслеживания движений головы с AirPods.

