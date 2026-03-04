Apple представила первый бюджетный MacBook Neo — ноутбук за 599 долларов

Коробка с ноутбуком MacBook Neo. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple анонсировала новый доступный ноутбук MacBook Neo и открыла предзаказы в Apple Store. Первые поставки ожидаются в среду, 11 марта, а стоимость стартует с 599 долларов.

Об этом пишет 9to5Mac.

Реклама

Читайте также:

Какие характеристики MacBook Neo

MacBook Neo стал новым пополнением в линейке Mac и уже доступен для предзаказа в Apple Store. Самые ранние сроки доставки, которые сейчас отображаются в магазине, приходятся на среду, 11 марта.

Базовая версия за 599 долларов оснащена 256 ГБ хранилища и не имеет Touch ID. Вторая конфигурация стоит 699 долларов: она получила 512 ГБ памяти и добавляет Touch ID.

Новинку предлагают в четырех цветах:

серый;

индиго (синий);

румяный (розовый);

цитрусовый (желтый).

Цветовая палитра ноутбука MacBook Neo. Фото: Apple

Старший вице-президент Apple по аппаратной инженерии Джон Тернус, комментируя запуск модели, заявил, что MacBook Neo должен обеспечить "магию Mac" по "прорывной" цене. По его словам, ноутбук получил алюминиевый корпус, дисплей Liquid Retina, производительность на чипе A18 Pro, автономность на весь день, а также камеру, микрофоны, динамики, клавиатуру Magic Keyboard и Multi-Touch трекпад.

Ранее Apple также представила iPhone 17e — самую доступную модель в линейке iPhone 17 с поддержкой MagSafe. Новинка стартует с той же цены, что и прошлогодний iPhone 16e, но получила вдвое больший объем базовой памяти.

Параллельно с этим в утечках появляется информация о будущих моделях компании. По данным инсайдеров, Apple тестирует новый "премиальный" цвет для iPhone 18 Pro.